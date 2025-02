"Tranquilo", esta foi a palavra escolhida por Afonso Leitão para caracterizar o seu estado de espírito depois de ter sido expulso do 'Secret Story - Desafio Final'. O jovem conversou com os jornalistas horas depois de ter abandonado o reality show e mostrou-se satisfeito com a sua prestação.

"Senti que na minha edição tive uma saída muito prematura, por causa de toda a polémica que andou à minha volta. Depois comecei a perceber como é que isto funcionava um bocadinho melhor e pensei, porque não tentar outra vez, agora que as pessoas já me conhecem um bocadinho melhor e já sabem que essa polémica não fazia sentido nenhum. Porque não tentar outra vez e as pessoas conseguirem apreciar o meu jogo", realçou, assumindo que "correu o risco" ao aceitar o convite da TVI.

Afonso referia-se nas declarações acima à polémica a que se viu associado quando entrou no 'Secret Story 8', por alegadamente pertencer a um grupo neonazi. Tudo começou devido ao facto de ter na sua biografia de Instagram o número 1143, associado a grupos neonazis. O ex-paraquedista esclareceu depois que apenas tem o referido número numa associação ao Dia da Independência de Portugal.

Questionado sobre os motivos que o levaram a voltar a entrar num reality show, Afonso explica que pretende conseguir 'engagement' para as suas redes sociais com o objetivo de tirar daí oportunidades profissionais.

"Na minha primeira edição saí a achar que estava tudo bem e estava tudo mal, agora saí a achar que podia continuar tudo mal, se calhar um bocadinho melhor, e afinal estava tudo bem", completou, mostrando-se, por isso, satisfeito com o resultado da sua prestação.

