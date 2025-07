Chegou ao fim (no dia 26 de julho) a Cowboy Carter Tour e com mais uma conquista para Beyoncé. A cantora viu a sua digressão tornar-se na 'tour' country com maior bilheteira da história. Estas informações são baseados em números reportados à Billboard Boxscore por diversas fontes do setor. A Billboard adianta também que a divulgação é voluntária.

Ainda segundo a Billboard, a artista, de 43 anos, somou 407,6 milhões de dólares (cerca de 350 milhões de euros) em bilhetes, com mais de um milhão e 600 mil bilhetes vendidos durante os 32 espetáculos que realizou em nove cidades.

Ao longo desta digressão, Beyoncé atuou em Los Angeles, Chicago, Nova Iorque, Houston, Washington, DC, Dallas e Atlanta. Também esteve em duas cidades europeias, Londres (Inglaterra) e Paris (França).

De acordo com a imprensa internacional, a Cowboy Carter Tour é também a digressão mais curta a arrecadar tantos milhões.

Cada espetáculo desta tourneé contou com uma duração de três horas e mais de 40 músicas. Além disso, houve presenças especiais, entre elas a do marido Jay-Z, Miley Cyrus, a mãe Tina Knowles, Shaboozey ou The Mayyas. As filhas de Beyoncé, Blue Ivy e Rumi, também participaram em vários concertos.

Aliás, na última atuação, em Las Vegas, Beyoncé trouxe a palco as ex-colegas da banda Destiny's Child Kelly Rowland e Michelle Williams, tendo surpreendido tudo e todos.