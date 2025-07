Georgina Rodríguez está a passar uma temporada em Madrid, a sua cidade de eleição já que foi onde morou vários anos e onde tem uma casa.

A companheira de CR7 tem partilhado nas redes sociais alguns detalhes da sua estadia na mansão onde está na companhia dos filhos já que o internacional português está a fazer o estágio de pré-época do Al Nassr.

E parece que imaginação não tem faltado à modelo que deu um jantar muito especial no jardim da sua casa. Na página de Instagram, a influencer partilhou com os mais de 67 milhões de seguidores toda a decoração do evento.

Nas imagens podemos ver Gio, como carinhosamente é tratada, perto de uma longa mesa com cerca de 12 lugares. A decoração é toda em tons de branco, com várias rosas espalhadas bem como velas no mesmo tom. Existem ainda várias luzes a decorar de forma a ficar um ambiente mais acolhedor.

Apesar de estar longe, Cristiano Ronaldo não foi esquecido nesta partilha. É que numa das fotos é possível ver a modelo a posar ao pé de uma almofada com as iniciais 'C' e 'G' com um coração no meio. "Um verão floral", escreveu Georgina na legenda da publicação. É de referir que este evento teve direito também a música ao vivo, tal como se pode ver pelas imagens.

E o look de Gio para este evento?

O tema deste evento são flores por isso o look de Georgina é a combinar. A modelo usou um vestido com um decote em bico, branco e com um estampado com pequenas flores. Nos pés a modelo optou por umas sandálias de cunha em ráfia. Ja as filhas da modelo, Alana Martina e Eva usaram um vestido verde com um laço cor de rosa e também com um estampado floral. A pequena Bella Esmeralda usou um vestido em tons de rosa.



© Instagram - Georgina Rodriguez



© Instagram - Georgina Rodriguez

Georgina Rodríguez e a passagem por Fátima

Antes de rumar à sua casa em Madrid, Georgina Rodríguez passou ainda uns dias com Cristiano Ronaldo a bordo do barco da família onde aproveitaram as águas espanholas, mais concretamente em Palma de Maiorca.