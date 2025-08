Catherine Blair Bowman, mulher do antigo baixista dos Maroon 5, Mickey Madden, acusou o companheiro de a ter agredido, depois desta o ter confrontado sobre mensagens de foro sexual que andaria a enviar a jovens adolescentes.

Bowman pediu uma ordem de restrição contra Madden, de 46 anos, conforme referido em documentos entregues ao Supremo de Los Angeles esta quarta-feira, dia 30 de julho.

Nos documentos é referido que o músico encontra-se atualmente numa clínica de reabilitação. O juiz acedeu ao pedido de Bowman e autorizou a ordem de restrição, pelo menos até à data do julgamento em tribunal, marcada para o dia 20 de agosto.

Segundo a revista People, Catherine terá sido agredida a 21 de julho. Nesse dia terá recebido uma mensagem de uma adolescente a alertá-la sobre Madden. "Fiquei extremamente magoada e afetada. Precisava de perceber o que estava a passar entre eles", afirmou.

"Quando ele negou, pedi-lhe para me dar o telemóvel dele. Não me queria dar. Conseguia ver que estava a apagar rapidamente as provas", descreve.

Depois de agarrar no telemóvel, Madden ficou "enraivecido".

"Ele colocou os dois braços à volta do meu corpo, do meu abdómen, para me travar. Depois atirou-me contra o balcão da cozinha. Senti dor nas minhas ancas e na área da cintura. Ele atirou-me para o chão, estava fora de si. Fiquei de joelhos. Continuou a gritar comigo para que lhe desse o telemóvel. Estava completamente louco. Nunca vi uma raiva tão incontrolável. Era uma pessoa completamente diferente", afirma.

Nos documentos, a alegada vítima descreve uma outra situação de agressão que aconteceu a 14 de maio. "Abusou de mim fisicamente. Estou com medo dele".

No que diz respeito às mensagens, Madden descreve que eram "fantasiosas".

Catherine nota ainda que Madden se "recusou" a ter relações sexuais com ela depois desta ter manifestado o desejo de ter um filho. Em vez disso começou a dormir com uma prostituta.

Recorde-se que Madden deixou de fazer parte dos Maroon 5 em 2020, duas semanas após um incidente de violência doméstica. Em junho de 2020 foi detido, acabando por sair da prisão no mesmo dia após o pagamento de uma fiança de 50.000 dólares.

Em 2016 voltou a ser detido por posse de cocaína em Nova Iorque. Entretanto aceitou um acordo com o juiz de maneira a cumprir serviço comunitário.

A violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica participe:

· No Portal Queixa Eletrónica, em queixaselectronicas.mai.gov.pt;

· Via telefónica, através do número de telefone: 112;

· No Posto da GNR mais próximo à sua área de residência, tendo os nossos contactos sempre à mão em www.gnr.pt/contactos.aspx;

· Na aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx;

· Na aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas em www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca.

