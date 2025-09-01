Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira estiveram de férias com as filhas, Alice e Inês, num local muito especial para os dois: Itália.

A apresentadora da SIC fez questão de brindar os seguidores e fãs com algumas imagens dos dias passados na praia onde brincadeiras e diversão não faltaram.

"Itália! Voltar a lugares onde já fomos felizes? Sempre! Para os reviver, mas também para os viver de outra forma.

Desta vez foi diferente: a Alice já pedala sozinha e a Inês já nada sozinha, a Alice já lê e a Inês corre por todo o lado, com a energia que a define - carrinho só para a sesta que pediu para fazer. No mar - que mais parecia uma piscina - rimos, brincámos, conversámos e ficámos de molho até perder a noção do tempo", começou por escrever Andreia na legenda da publicação.

"Continuamos curiosos por novos sabores mas sem abdicar dos de sempre. Foram dias longos, quentes, com sabor a pizza e massa, gelados e maresia. O cheiro do verão em Itália é maravilhoso. Houve tempo para passear, fazer novos amigos e, acima de tudo, para aquilo que mais importa: estarmos juntos, em família.

Foi novamente especial. Voltou a ficar guardado no lugar das memórias felizes. Itália é um país especial para nós — vivemos cada momento, tirámos centenas de fotos para não esquecermos de cada instante, conscientes que o mais importante foi sentir cada momento como único … Aqui e numa cidade cheia de significado", concluiu, deixando no ar que vai voltar a partilhar imagens dos dias de descanso.

Itália, recorde-se, foi onde Andreia Rodrigues foi pedida em casamento.

As reações à partilha da apresentadora

Os fãs não quiseram deixar de elogiar a apresentadora e a família.

"Que família linda, Andreia. Que sejam sempre muito felizes e obrigada pela partilha, as fotos estão lindas"; "Aproveitem" e ainda "Lindos", são alguns dos comentários que é possível ler.

Os truques da apresentadora para estar em forma aos 41 anos

Andreia Rodrigues é adepta do exercício físico e da alimentação ssaudável. A apresentadora pratica uma modalidade que adora - o kickboxing - e tem ainda vários cuidados como o "treino de força duas/ três vezes por semana" e também o consumo de proteína e fibra diariamente.