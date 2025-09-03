A 'novela' Kiko is Hot continua. O conhecido influenciador digital foi alvo de duras críticas por parte de Cláudia Jacques e António Leal e Silva após ter feito uma piada sobre uma entrevista que Francisco Monteiro deu na qual o antigo concorrente do 'Big Brother' referiu que era alvo de preconceito por parte do pai quando usava fato de treino.

"Não sabe o que diz, acho que vive num mundo irreal que é alimentado para as redes sociais e para os likes, que é os gays coitadinhos e é os negros coitadinhos. Eu convivo com negros, tenho amigos negros, vou com negros para todo o lado e nunca vi discriminação de negros nenhuns. (...) Perseguido é este menino, por exemplo, que é defensor das palestinas. Ele que vá assim vestido para Gaza", notou António.

Estas declarações mereceram resposta de Kiko, através de um vídeo que partilhou no Instagram.

"Este senhor afirma que eu que vá me vestir assim para a Faixa de Gaza a ver o que é que eles me fazem. A minha empatia não serve só para o meu próprio umbigo. Apesar de haver pessoas que não me aceitam - chamem-me irreal, chamem-me radical de esquerda - não acho que devam ser mortas, não acho que devam fazer parte de um genocídio", notou o criador digital.

A reação de António Leal e Silva à resposta de Kiko is Hot

Após ter sido alvo de muitas críticas pelas palavras que disse sobre Kiko is Hot, António Leal e Silva reagiu através de dois vídeos que partilhou na sua página de Instagram.

"Sou e considero-me uma pessoa muito, mas muito bem educada. Podem chamar-me ordinário, podem chamar-me os nomes todos, que é indiferente, mas por acaso não sou, e como sou muito bem educado eu quero enviar daqui um abraço, um beijinho para um menino que se chama Kiko is Hot. Não conhecia, peço desculpa, não sou da idade dele, não sou assim tão jovem para seguir determinadas pessoas nas redes sociais. Não vivo nas redes sociais, não sigo ninguém, as minhas desculpas, não o conhecia", começa por dizer.

"Peço-lhe imensa desculpa, sou um simples comentador, não sou ninguém comparado consigo, mas não sou é burro, nem estúpido e o menino deu-se ao trabalho de fazer comentários de comentários que eu fiz cortados, de uma maneira que não está correta", explica, dando a entender que as suas palavras foram tiradas do contexto.

"Não tenho é tempo para lhe responder, mas há uma coisa que eu tenho que é tempo para lhe desejar tudo de melhor no mundo. Não tenho ódios, nem persigo pessoas, nem sou rancoroso", completou.

Já num segundo vídeo referiu: "Não dou protagonismo, porque não sou ninguém para dar protagonismo a quem quer que seja e não sou de engolir sapos, até porque é um tipo de alimento que não gosto muito".

"Agora, não posso é ficar calado. Em relação às pessoas que vêm para cima de mim, primeiro têm de ouvir o que eu digo, depois têm de me conhecer. Quando alguém que quer defender causas nobres, e eu sou o primeiro a defender quando as causas são nobres, é preciso ter nobreza de espírito e nobreza de caráter para termos moral para defender o que quer que seja", argumenta.

"Quando uma pessoa defende causas nobres e tem seguidores que são ordinários, rascas, que vão para cima das pessoas destilar ódio, perseguir, ofender e dizer mal de forma gratuita, não há nobreza para dizer nada. A mim não me conhecem de lado nenhum. Meus amores, sejam felizes. Tanto quanto eu", disse, por fim.