Andreia Rodrigues esteve de férias no Dubai, em abril deste ano, juntamente com o marido Daniel Oliveira e as filhas Alice e Inês.

A apresentadora recordou algumas das imagens ao partilhar com os fãs os melhores momentos por lá vividos.

"Andava aqui a arrumar fotos e a verdade é que e são imensas as fotos destas férias. Foram muitas memórias felizes. Espero que gostem destas (com algum delay)! Foram dias muito bons no Dubai! Deu para tudo!

Férias em família. Areia nos pés, sorrisos ao sol [...] O Dubai surpreendeu… mas foram elas que tornaram tudo ainda mais incrível. Queremos voltar!", escreveu a apresentadora da SIC na legenda da partilha.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: A receita do "snack de perdição (mas saudável)" de Andreia Rodrigues