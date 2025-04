Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira aproveitam o melhor da vida durante uma viagem de sonho ao Dubai. Na sua página de Instagram, a apresentadora partilhou com os seguidores uma série de imagens no destino.

"Uns dias no Dubai. Decidimos embarcar nesta viagem e foram dias muito bons. Agora, partilho convosco alguns destes momentos!", realçou, destacando o pôr do sol no deserto, a ida ao topo do Burj Khalifa e a gastronomia local.

Nas imagens da galeria poderá ver o casal juntamente com as filhas, Alice e Inês, a desfrutar de cada paragem.

