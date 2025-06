A rainha Máxima dos Países Baixos é uma das monarcas europeias mais icónicas no que diz respeito ao seu estilo pessoal. A mulher do rei Willem-Alexander, argentina de nascença, deslumbra nos vários compromissos reais com os seus coordenados coloridos, modernos e, por vezes, considerados arriscados, dada a sua posição.

Casada com Willem-Alexander desde 2001, Máxima assumiu o trono dos Países Baixos em abril de 2013, após a abdicação de Beatriz, mãe do atual soberano.

Mãe de quatro filhas - a princesa Amalia (futura herdeira ao trono), a princesa Alexia e princesa Ariane - Máxima, de 54 anos, prova constantemente que a idade é só um número e que está melhor do que nunca, servindo de inspiração para admiradores em todo o mundo.

Na rubrica 'De A a... Realeza' desta semana desvendamos os segredos de beleza de Máxima.

Os segredos da beleza da rainha Máxima (com salão privado no palácio)

Mas não é apenas a roupa que contribui para a imagem de marca de Máxima. Tal como refere o jornal britânico Daily Mail, a monarca dos Países Baixos mantém uma dieta rica em proteína a baixa em hidratos de carbono e açúcares. Alegadamente, esta segue a dieta popularizada pela empresa holandesa New Fysic (também seguida por Sarah Ferson, duquesa de York, ex-cunhada do rei Carlos III) na qual evita o consumo de doces e elementos nutricionalmente pobres.

Para além disso, pratica regularmente exercício, neste caso pilates, natação, treinos de força, caminhadas e bicicleta.

De maneira a manter o tom de loiro invejável, Máxima confia no salão Martina Stanislavova of La Martina e no consultor de imagem Elles Nijkamp, sendo que algumas destas sessões acontecem no salão privado da família real no Palácio Huis ten Bosch. Para aumentar o volume do cabelo, diz a mesma publicação, Máxima usa extensões e outros truques subtis, de forma a que a sua imagem não fique demasiado artificial.

Já no que diz respeito aos acessórios que usa, a soberana dos Países Baixos não tem medo de misturar joias de valores altíssimos - que herdou da família real - com peças mais acessíveis, incluindo de marcas de 'fast fashion' como a Zara.

O visual icónico em jantar de gala da NATO

Esta semana, a rainha Máxima e o marido, o rei Willem-Alexander receberam os chefes de Estados e do governo num jantar de gala que aconteceu no Palácio Huis ten Bosch a propósito da Cimeira da NATO em Haia.

Nesta ocasião, a rainha deslumbrou ao estrear um macacão verde lima, com decote em V, que continha uma capa que conferiu ao coordenado o lado mais extravagante que a soberana tanto adora. Conforme noticiou a revista Hola!, o visual é da marca belga Natan e o modelo intitula-se Rippas. O coordenado ficou completo com uns sapatos altos de salto agulha em camurça.

Fique ainda a par dos pormenores da joias com que Máxima completou este conjunto: