Organiza-te e cozinha é o novo livro da nutricionista Bárbara Oliveira, uma obra que pretende responder à dificuldade diária de decidir o que cozinhar. A par das 40 receitas, o livro oferece ao leitor estratégias de planeamento e organização, com o objetivo de facilitar a rotina alimentar.

"Imagine acordar numa segunda-feira com todas as suas refeições da semana planeadas. Imagine a tranquilidade por não precisar de correr para o supermercado a meio da semana ou encomendar uma refeição de última hora", sublinha Bárbara Oliveira na apresentação ao livro. Este, inclui propostas para pequenos-almoços, lanches, refeições principais e sobremesas. Um dos objetivos da autora é o de simplificar a preparação das refeições e reduzir o stresse associado à falta de planeamento.

Licenciada em Ciências da Nutrição desde 2016, Bárbara Oliveira passou por experiências internacionais antes de se dedicar à prática clínica. Estagiou na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e colaborou com a ONG HELPO, em Moçambique. Foi nesse período que criou um blogue e um perfil de Instagram, onde começou a partilhar receitas e conteúdos sobre alimentação.

organiza-te e cozinha

De regresso a Portugal, em 2017, passou a exercer como nutricionista clínica e a dinamizar workshops e showcookings. Atualmente, lidera o projeto Consultas de Nutrição, com uma equipa que presta serviços online e promove a educação alimentar.

Do livro, publicamos as receitas abaixo.

Eis um delicioso frango salteado com um toque oriental, envolvido num molho agridoce de soja, mel e gengibre. Finalizado com sementes de sésamo e cebolinho. É ideal para acompanhar com arroz e salada.

Tosta cremosa de cogumelos e queijo cottage Tosta cremosa e reconfortante com queijo cottage, cogumelos salteados e um toque de molho de soja. Uma combinação leve e saborosa, enriquecida com rúcula fresca e sementes de sésamo.

Almôndegas de lentilhas e queijo Almôndegas de lentilhas recheadas com mini mozarela, crocantes por fora e cremosas por dentro, servidas com um aromático molho de tomate caseiro. Uma opção nutritiva e reconfortante, ideal para acompanhar com esparguete e salada.