A artista espanhola, vencedora de um Grammy, é a nova embaixadora global da New Balance e protagoniza uma campanha de alta costura onde surge com as 204L — o novo modelo de lifestyle da marca. A campanha foi lançada na semana passada e marca o início da colaboração entre Rosalía e a New Balance.

New Balance 204L: já se sabe quando chegam ao mercado as sapatilhas da campanha de Rosalía Rosalía na campanha créditos: Divulgação

Com uma silhueta única, mas familiar, as 204L reúnem elementos de design de clássicos da marca, combinando referências das corridas dos anos 70 e 2000 com detalhes premium e um perfil discreto. A estrutura é fina, com textura inspirada na tecnologia, resultando numa estética retro elegante e contemporânea.

As sapatilhas estarão disponíveis a partir de 30 de julho de 2025 no site oficial da New Balance e em lojas selecionadas, com um preço recomendado de 140 euros.