Esqueça a ideia de que o pão engorda. O bom pão não nos desilude

Como referi antes, pães com cereais completos, menos refinados, de centeio, por exemplo, mais ricos em fibra, têm uma absorção mais lenta, o que contribui para que as moléculas de glicose absorvidas sejam gastas ao longo do tempo. São também, por este motivo, pães que nos dão mais saciedade.

Isto é válido para o pão como é para todos os outros cereais que ingerirmos.

créditos: Toa Heftiba

Ou seja, aqui o pecado mora ao lado…

Muitas vezes exageramos naquilo que colocamos no pão, muita manteiga, muito queijo, enchidos, molhos à base de gordura. Não só a quantidade de pão consumida pode ser excessiva, induzida pelos elementos que o acompanham, como estes elementos, muito ricos em gordura, contribuem ativamente para o armazenamento de energia no nosso organismo. E depois culpamos o pão…

Há um limite diário aconselhável para ingerir pão?

Nós devemos consumir quatro a 11 porções de cereais por dia. O número de porções depende da nossa idade e nível de atividade física, mas poderíamos dizer que um adulto poderia ingerir cerca de sete a oito porções de cereais. Uma porção de cereais corresponde, por exemplo, a um pão de 50 gramas, 125 gramas de batata e 110 gramas de arroz ou massa (cozidos).

Numa refeição principal podemos considerar duas a duas porções e meia. O que dá duas a três porções para as restantes refeições [pequeno almoço e lanches e ou ceia]. Isto dá entre dois a três pães por dia ou equivalentes [por exemplo cereais de pequeno almoço]. Naturalmente, isto é apenas um exemplo.

A quantidade de sal atualmente no nosso pão é aceitável?

Atualmente temos legislação que limita o teor do sal no pão a 1,4 g por 100 gramas. Se tivermos em conta dois ou três pães de 50 gramas por dia, estamos a falar de um valor de 1,4 a 2,1 g de sal só em pão, o que, para a recomendação de 5 gramas diárias de sal, é um contributo significativo.

Mas a redução de sal é um caminho que deve ser feito de forma gradual. No entanto, esta lei é de 2009 e a literatura refere que as nossas papilas gustativas se habituam, em termos de sal, ao fim de cerca de seis meses, o que permite que as reduções possam ser feitas com mais regularidade. No entanto, o trabalho na redução de sal tem que ser feito não apenas no pão, mas de forma transversal. Em 2017, foi noticiado que em 2018 haveria uma nova redução no teor de sal no pão, mas até agora não saiu nada. Penso que o que deve de existir é um maior esforço no sentido de fazer reduções de forma mais integrada, transversal e com uma periodicidade maior.

créditos: Jasmin Schreiber

Sim ou não em relação ao pão às refeições?

Na lógica da pergunta anterior, no que respeita ao limite diário de pão, o que devemos de ter em conta são as porções totais de cereais, à refeição e no dia. Assim, podemos comer pão à refeição, mas ao fazê-lo devemos reduzir na mesma refeição a porção do outro cereal/tubérculos [arroz, massa, batata].

Não nos podemos esquecer que a nossa tradição portuguesa tem sempre o pão na mesa e à refeição, normalmente a acompanhar refeições como feijoada, caldeirada, entre outras. Estas refeições, confecionadas de forma tradicional, privilegiam os alimentos de origem vegetal, boas gorduras, onde os alimentos de origem animal aparecem como o “condimento” e o pão enquadra-se perfeitamente neste contexto. Tudo tem que ver com o equilíbrio dos vários competentes no prato.

O pão sem glúten é uma moda ou deveria vir para ficar?

O pão, ou qualquer outro alimento sem glúten, destina-se às pessoas que têm intolerância ao glúten (doença celíaca). A moda de consumo de alimento sem glúten por quem não tem esta intolerância não faz qualquer sentido. É importante, para quem tem doença celíaca, que se produza pão sem glúten e que a técnica de produção deste pão evolua, porque efetivamente é normalmente um pão que fica mais denso, já que o glúten é responsável por conferir elasticidade à massa. Por isso, muitas vezes menos apetecível. No entanto, para o público em geral, o pão tradicional é aquele que faz mais sentido consumir.