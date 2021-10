Pão de forma de espinafres sem côdea

Preparação

Coza os espinafres, num pouco de água fervente temperada com sal, durante cerca de 2 minutos. Escorra e reduza os espinafres a puré, ainda quentes. Reserve.

Coloque a farinha num recipiente. Abra no centro uma cavidade e coloque nela todos os restantes ingredientes. Amasse, de dentro para fora, envolvendo a farinha do rebordo.

Assim que obtiver uma massa homogénea, transfira-a para uma bancada limpa, polvilhada com farinha e amasse durante cerca de cinco minutos, até descolar das mãos e da bancada.

Forme uma bola e coloque-a novamente no recipiente, ligeiramente polvilhado com farinha. Envolva com película aderente e deixe levedar até duplicar o volume.

Unte uma forma pequena de bolo inglês com óleo.

Retire a massa do recipiente, amasse novamente e coloque-a dentro da forma. Deixe levedar durante mais 20 minutos.

Coloque ao lume uma panela própria para cozer a vapor, com cerca de 5 centímetros de água.

Coloque a forma com a massa dentro da panela, em cima da grelha e tape com papel vegetal também pincelado com óleo. Tape a panela e deixe cozinhar em fogo médio durante cerca de 45 minutos.

Deixe arrefecer um pouco antes de desenformar.

Bimby:

Coloque cerca de 1 litro de água no copo. Tempere com sal. Coloque os espinafres na varoma e programe 10 Min, Vel.1 com a Varoma ligada.

Esvazie a água do copo, coloque nele os espinafres juntamente com 200 ml de água, o sal, o açúcar e o fermento e programe 2 Min na Vel 1 a 37 ºC.

Adicione a farinha e programe mais 2 Min com a Espiga ligada.

Forme uma bola com a massa, coloque-a num recipiente polvilhado com farinha, tape com película aderente e deixe levedar num local morno até duplicar o seu volume.

Unte uma forma pequena de bolo inglês com óleo.

Retire a massa do recipiente, amasse novamente e coloque-a dentro da forma. Deixe levedar durante mais 20 minutos.

Coloque 1 litro de água no copo.

Programe 45 Min, Vel 1 com a Varoma ligada.

Coloque a forma dentro da varoma e tape com papel vegetal pincelado com um pouco de óleo.

Passados os 45 minutos, retire a forma e deixe arrefecer um pouco antes de desenformar.