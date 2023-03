Esta receita de tortilha de espargos e queijo é uma excelente e nutritiva opção. Experimente num pequeno-almoço completo, uma entrada original ou mesmo o prato principal. Uma sugestão da Auchan.

As tortilhas são uma excelente opção para quando não temos tempo. Apesar de a verdadeira tortilha à espanhola ser feita com batata, para cortar o jejum podemos recriar a tortilha e fazer com couve-flor, chuchu, cebola, alho-francês, curgete, nabo, enfim, com os ingredientes que quiser.