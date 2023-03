De Itália vêm sabores sempre apetitosos. Experimente esta pasta recheada de legumes e adaptada a uma dieta alimentar vegan. Uma receita sugerida pela Auchan.

Experimente fazer esta receita com os legumes que tiver no frigorífico é o desafio que nos deixa Rui Marques, autor do livro "Poupe com a Pitada do Pai".