Joana Moura, autora do livro "Alimentação fora da caixa" apresenta-nos uma original forma de cozinhar e acompanhar lombos de salmão.

Dificilmente há algo mais característico de Dublin do que o coddle, um estufado delicioso repleto de carne. A nossa versão vegan permite-lhe tirar o máximo proveito das sobras de legumes.

A partir de uma combinação deliciosa de vegetais salteados, atreva-se com diferentes acompanhamentos. Neste caso, a sugestão recai sobre o salmão. A sugestão chega-nos do livro "Alimentação fora da caixa".

Pronta em menos de meia hora, esta receita incrivelmente flexível acaba com o peixe que sobrou e está aberta a quaisquer legumes que tenha à mão e queira acrescentar. Uma sugestão da Too Good To Go a partir do e-book "REMIX - Receitas para reaproveitar alimentos".