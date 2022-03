Com meia dúzia de ingredientes, prepara uns deliciosos ovos de forno que, inclusivamente, fazem uso do pão do dia anterior. O presunto oferece um toque guloso a esta receita.

Alida Remtula, do blogue "Alida's Food", traz-nos a resposta para um truque de cozinha que também faz o aproveitamento dos ovos excedentes: "alguma vez se perguntou como é que se fazem mini ovos estrelados, sem ter de comprar ovos de codorniz?" Hoje trago-te a resposta!

É uma perdição esta receita de batata-doce a servir de cama a uma deliciosa pasta de abacate. Sobre esta, um ovo escalfado que se derrete. Não falta o toque guloso do Molho Holandês. A proposta é de Alida Remtula do blogue "Alida´s Food".

Como entrada ou refeição leve, estas tostas podem ser ainda mais rápidas a preparar se fizer a tomatada de véspera e a guardar no frigorífico.