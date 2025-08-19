No recinto do festival estará instalado o stand “Porto Cocktails”, que reúne 25 empresas do setor. Ali, os visitantes poderão experimentar cocktails de Vinho do Porto, “pensados para realçar a versatilidade da bebida e aproximá-la de novos consumidores e contextos de consumo”, de acordo com o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP).

As celebrações do Port Wine day prolongam-se até outubro, mas têm o seu ponto alto a 10 de setembro, data que assinala a criação da Região Demarcada do Douro em 1756 – a mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo.

Com 60 anos de história, o Festival Vilar de Mouros volta a receber milhares de pessoas e um cartaz recheado de artistas nacionais e internacionais. Para o IVDP, “este é um palco privilegiado para mostrar como o Vinho do Porto pode surpreender em ambientes descontraídos e festivos. O Vinho do Porto é sinónimo de autenticidade e excelência, mas também de criatividade e inovação. Ao estarmos presentes no Festival Vilar de Mouros, queremos mostrar que esta bebida icónica pode acompanhar os momentos mais descontraídos, surpreendendo pela sua versatilidade”, sublinha Gilberto Igrejas, presidente do IVDP.