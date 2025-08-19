Sob o mote “A Reinvenção das Espécies”, o BOOK 2.0 conta na edição de 2025 com a presença, entre outros, de Nadim Sadek, fundador da Shimmr AI, que analisará o impacto da inteligência artificial no setor do livro, num momento em que a Europa aplica o novo regulamento AI Act; Lucia Dellagnelo, diretora-adjunta para a Educação e Skills da OCDE, que trará uma visão sobre literacias múltiplas; e Jessica Joelle Alexander, autora do bestseller "Educar com Amor e Limites", que apresentará o modelo dinamarquês de parentalidade como ferramenta para fomentar hábitos de leitura.

O programa integra ainda Maryanne Wolf, especialista em neurociência da leitura, que refletirá sobre a relação entre literacia, desenvolvimento cognitivo e justiça social; o paleoantropólogo espanhol Juan Luis Arsuaga, que abordará a importância das narrativas na evolução humana; e Ben Keene, fundador do Rebel Book Club, que partilhará experiências sobre como criar comunidades de leitores num mundo digital cada vez mais fragmentado.

Estas participações juntam-se a outros nomes já anunciados, como Pedro Pacífico (Bookster, Brasil), Paula Pimenta (autora, Brasil), José Eduardo Agualusa (autor, Angola) ou Meg Jay (autora, EUA), entre muitos outros, num total de mais de 50 oradores nacionais e internacionais distribuídos por 30 talks.

O BOOK 2.0 será também palco da apresentação da nova edição do estudo “Hábitos de Compra e Leitura em Portugal”, desenvolvido pela GfK para a APEL. A investigação atualiza o retrato nacional do setor, incluindo pela primeira vez dados sobre a compra de livros em segunda mão e a participação em eventos literários.

Em 2024, o estudo revelou que 73% dos portugueses afirmam ter hábitos de leitura, sobretudo entre os mais jovens – também os maiores compradores de livros. O mercado livreiro cresceu 9% em valor, impulsionado pela ficção e fenómenos digitais como o BookTok.

A edição de 2025 assinala ainda o lançamento do podcast oficial BOOK 2.0, disponível no Spotify, que prolonga as conversas do evento com autores, ilustradores e criadores. Entre os primeiros convidados estão Hugo Van der Ding, Nuno Caravela, Sara Rodi, Helena Magalhães e Maria João Faria.

A participação no BOOK 2.0 é gratuita e requer inscrição prévia através do site oficial.

O encontro é promovido pela APEL – Associação Portuguesa de Editores e Livreiros.