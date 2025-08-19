Ao longo de três dias, o público pode assistir a demonstrações de circo, teatro, dança, música, instalações artísticas e jogos interativos. A Mostra de Artes de Rua (M.A.R.) dirige-se a todas as faixas etárias, e convida miúdos e graúdos a interagirem com os artistas.

Ao todo, são 20 projetos de nove países – Portugal, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Bélgica, Finlândia, Reino Unido e Japão – num cartaz recheado de talentos. Julieta Aurora Santos, Diretora Artística do evento, destaca “os portugueses Margarida Monteny ou PIA, bem como os holandeses Knot on Hands, os franceses Le Grand Jeté ou o espetáculo Flotados, dos catalães David Moreno & Cristina Calleja, que suspende um piano no ar, com video mapping e acrobacia aérea”.

Na abertura, a programação arranca às 17h00 com um welcome drink no castelo de Sines, e segue-se uma atuação de circo do Levantes Dance Theatre (UK) às 18h30 no Largo Poeta Bocage.

Pelas 19h15, os espanhóis Led Silhouette dançam na Capela Da Misericórdia e, à mesma hora, na Antiga Estação de Comboios, a portuguesa Margarida Montenÿ oferece ao público o espetáculo de circo “Blue”.

No sábado, os espetáculos começam logo às 10h00 da manhã, e no domingo às 15h30, terminando por volta das 18h30.

Conforme refere Julieta Aurora Santos, “a M.A.R. é um evento cultural dedicado à valorização, promoção e celebração das artes realizadas em espaço público, especialmente na rua”.

A par disso, a Diretora Artística salienta ainda que o evento “acontece fora dos grandes centros, promovendo o acesso às artes performativas numa região periférica e com menor oferta cultural”.

Na presente edição, a M.A.R. mantém as apresentações gratuitas e acessíveis.

Desde que teve início, em 2016, a organização do festival é do Teatro do Mar, em parceria com a autarquia de Sines.