Chegou ao fim uma das maiores aventuras da vida profissional de Maria Cerqueira Gomes. A apresentadora, de 42 anos, passou as últimas semanas na Argentina a gravar o novo programa da TVI, que estreia em breve: 'Ora Bolas', período que já terminou, conforme esta revelou através de uma partilha que fez esta sexta-feira, dia 29, no Instagram.

"Foram dias intensos. Muito trabalho, mas também muito foco. Eu sabia bem a responsabilidade que tinha nas mãos e não quis falhar em nenhum momento. Foram muitas horas de gravação, muitos concorrentes (tão queridos!) e uma equipa incrível — metade portuguesa, metade argentina!", realçou na legenda da publicação.

"Deu para conhecer a cidade… deu para sonhar com o abraço do meu Ju e da minha Titi… e também sonhei muuuuito com uma sopa cheia de couves e com um bom peixe grelhado. Estou de volta… e ansiosa que vejam o resultado!", terminou.

Também no Instagram, esta semana Maria Cerqueira falou sobre esta aventura: "'A EXPERIÊNCIA!' O 'Ora Bolas' está a ser o projeto da minha vida. Buenos Aires é uma cidade incrível… mas incrível mesmo é a equipa maravilhosa que está a dar vida a este programa — e que em breve também vai ser vosso! Estou feliz, muito feliz. E acho que se nota".

Maria Cerqueira Gomes: sorte ao trabalho, azar ao amor?

Se na vida profissional Maria Cerqueira Gomes vive uma fase muito feliz, o mesmo já não se pode dizer em relação à vida profissional. Em maio deste ano, a revista Hola! noticiou que o namoro da apresentadora da TVI e de Cayetano Rivera tinha chegado ao fim.

Segundo a publicação, o casal decidiu, mutuamente, seguir caminhos separados e fontes próximas explicaram que a decisão estará relacionada com a distância, e que não houve interferência de terceiros.

Entretanto, o conhecido toureiro espanhol viu-se envolvido numa polémica que levou inclusive à sua detenção. Tudo aconteceu no dia 30 de junho, em Madrid, depois de Cayetano ter-se deslocado a um restaurante de fast-food, onde, supostamente, teve um confronto com funcionários desse estabelecimento.

Segundo Carlos Quílez, repórter do programa 'Y Ahora Sonsoles', da Antena 3, as autoridades foram chamadas ao local e tudo acabou na detenção do toureiro, uma vez que terá resistido à polícia. Alegadamente, foi levado sob custódia "pelo crime de resistência à autoridade e desobediência".

Num comunicado que emitiu a propósito do assunto, Cayetano negou as notícias, garantindo nunca ter agredido agentes da polícia.