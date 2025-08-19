O Umami pretende, de acordo com a organização da iniciativa, "apresentar a alimentação de base vegetal como uma experiência gastronómica abrangente, dirigida tanto a vegetarianos como a consumidores que procuram novas formas de experimentar sabores".

O festival contará com chefs convidados, programação gastronómica e cultural, assim como diferentes propostas de restauração ao ar livre.

De acordo com a organização, "mais detalhes sobre a programação e os participantes serão divulgados nas próximas semanas".

O evento resulta de uma parceria entre a agência Amuse Bouche, responsável por iniciativas como Foodtopia, Food Love Fest e Arrebita Portugal, e a New Sheet, ligada à organização de eventos culturais como Revenge of the 90’s e Noitada Portimão.