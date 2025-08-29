Já se sabe que na hora de responder aos 'haters', os famosos críticos nas redes sociais, ou simplesmente a comentários de pessoas inconvenientes, Carolina Deslandes mostra não ter 'papas na língua', pelo contrário. Já foram várias as ocasiões em que a artista respondeu à letra, como é o caso daquela que aqui se destaca e que teve lugar no Instagram, espaço no qual a artista tem mais de um milhão de seguidores.

A resposta, inclusive, foi destacada pela própria Carolina nas stories, conforme poderá ver pela imagem que se segue.

Em causa está uma partilha que Deslandes fez a propósito do seu 34.º aniversário, que celebrou a 27 de agosto, tendo por isso feito uma partilha muito especial na qual posa em fato de banho na companhia do namorado, o músico Luís Delgado, de quem está grávida.

"Fiz 34 anos ontem e citando o Tim Bernardes 'a vida nunca é curta perto de tudo que ela é bonita, vida infinita'. Obrigada por me fazerem sentir tão amada", escreveu.

Ora, um dos comentários a essa publicação não passou despercebido à intérprete, mas pelos motivos menos bons.

"Mas afinal, quantos pais têm os teus filhos?", questionou uma seguidora.

"Tantos quantos neurónios lhe restam: dois", respondeu Carolina Deslandes sem 'papas na língua'.

Partilha feita por Carolina Deslandes nas stories da sua página de Instagram© Instagram/Carolina Deslandes

Vale notar que para além do bebé do qual está grávida, e que se chamará Sebastião, a cantora é também mãe de três meninos: Santiago, Benjamim e Guilherme, que nasceram do anterior relacionamento com Diogo Clemente.

O comentário da seguidora "Eva" que deixou Carolina Deslandes às gargalhadas

Carolina Deslandes não conseguiu conter o riso depois de um comentário que recebeu nas redes sociais, após revelar que se tinha emocionado ao ver os filhos a irem para um ATL. Num vídeo que publicou no TikTok a artista descreveu o sucedido:

"A internet é tão wild, tão wild, tão wild [selvagem, em português] que ponho um post a dizer que me emocionei com os meus filhos a irem pela primeira vez para um ATL e há uma bacana que comenta: 'também queria ir para um ATL se fosse teu filho, não fosses tu ficar a cantar músicas de m**** o dia inteiro'", relata entre gargalhadas.

"A ousadia! Eva, tive que te bloquear, mas… that's some wild cheat ["Isso é uma cena marada", em tradução livre]", completou.

Veja o momento de seguida: