Daniela Melchior continua a construir uma carreira de sucesso na indústria de Hollywood.

Segundo noticia o Deadline, a atriz portuguesa ir-se-á juntar a Kristen Bell e David Harbour para o filme 'Violent Night 2'. A sequela será realizada por Tommy Wirkola, com argumento de Pat Casey e Josh Miller.

O filme tem data de estreia prevista para 4 de dezembro de 2026.

'Violent Night' - 'Noite Infeliz' em português - conta a história de um Pai Natal (David Harbour) que luta contra mercenários que fazem refém uma família rica ao invadirem uma mansão na véspera de Natal.

Daniela Melchior: uma carreira internacional recheada de sucessos

Desde que conseguiu a grande oportunidade de integrar o elenco do filme 'The Suicide Squad' ('Esquadrão Suicida') em 2021, que Daniela Melchior viu um mundo de oportunidades a abrir-se.

A partir de então participou em outros grandes filmes, como foi o caso de 'Fast and Furious' ('Velocidade Furiosa'), em 2023 e, mais recentemente, em 'Road House', no qual contracenou com Jake Gyllenhaal.

Em breve, os fãs de Melchior poderão ainda vê-la numa comédia, 'Balls Up', realizada por Peter Farrelly na qual trabalhará ao lado de Mark Wahlberg, bem como no 'reboot' de 'Anaconda', que conta com estrelas como Jack Black e Paul Rudd no elenco.

Esta sexta-feira, dia 29 de agosto, Daniela Melchior, de 28 anos, destacou ainda mais uma produção 'American Sweatshop', que chega aos cinemas no dia 19 de setembro.

Leia Também: Daniela Melchior namora com Mbappé? As pistas na origem dos rumores