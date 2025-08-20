Cerca de dois dias depois de ter revelado que está grávida de um menino, Cláudia Nayara voltou a falar sobre a gestação na sua página de Instagram.

A artista fez uma nova publicação esta quarta-feira, dia 20 de agosto, onde agradece todo o carinho que tem recebido, exibe a barriguinha de grávida e revela ainda que é uma gestação "de risco".

"Olá… Obrigada a toda a gente pelas mensagens, estou sem palavras! Passo cá para mostrar a barriguita. Muita gente já notava! Quero-vos dizer que não está a ser fácil, porque estou com uma gravidez de risco, mas devagarinho estou cá! Vim cá só para agradecer e dizer que ainda bem que temos pessoas boas que nos confortam o coração. Obrigada a todos", escreveu junto de uma fotografia onde destaca a barriguinha.

Mais uma vez, Cláudia Nayara recebeu uma 'onda' de carinho através da caixa de comentários da publicação. "Linda. Que Deus abençoe muito. Um beijinho grande", escreveu Sandrina Pratas. "Deus vos abençoe", comentou Joana Freitas Araújo, que era assistente de platô do 'Você na TV!'.

A artista anunciou publicamente a gravidez no passado domingo, dia 17 de agosto, quando publicou no Instagram um vídeo do chá de revelação. E foi na mesma altura que se ficou a saber o sexo do bebé: um menino.