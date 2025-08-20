De 26 a 30 de novembro de 2025, o Saccharum, na Madeira, volta a acolher um dos retiros de yoga e bem-estar mais aguardados do ano. Sob o tema “A Arte da Presença, uma jornada interior”, a experiência será conduzida por Filipa Veiga, professora e autora reconhecida internacionalmente pela sua ligação aos ensinamentos tradicionais do yoga, veda e Ayurveda, e por Mercedes Pasos, instrutora residente do hotel e mestre em yoga e meditação.

O programa propõe duas durações possíveis — cinco dias completos ou um formato mais curto de três dias — com valores a partir de 780€, incluindo alojamento em hotel de cinco estrelas, todas as refeições e práticas. A proposta combina yoga, meditação, caminhadas conscientes, momentos de introspeção e rituais que procuram promover equilíbrio físico e emocional.

As refeições estão incluídas e foram desenhadas exclusivamente para este retiro pelo chef Raul Ferreira, privilegiando ingredientes frescos, biológicos e sazonais, muitos deles provenientes da Horta do Chef no próprio hotel. Os menus, leves e nutritivos, seguem a filosofia de bem-estar e a gastronomia sustentável do Saccharum, apoiando as práticas físicas e os momentos de pausa e contemplação.

Situado na Calheta, o Saccharum apresenta-se como o cenário perfeito para esta imersão. A arquitetura, inspirada na paisagem envolvente, e o design contemporâneo do hotel prolongam a atmosfera de serenidade. A estadia inclui acesso livre ao spa, reforçando a experiência de descanso e regeneração. Com práticas de sustentabilidade integradas — como agricultura biológica local e aproveitamento energético —, o hotel acrescenta consciência ecológica à experiência de bem-estar.

O programa em detalhe

Retiro de 5 dias (26 a 30/11): inclui cerimónias de chá, spiral yoga, meditação, caminhadas, cura sonora, yoga nidra ao pôr do sol e rituais de encerramento.

Retiro de 3 dias (28 a 30/11): uma versão condensada com práticas de yoga e meditação, momentos de introspeção e atividades de integração.

Quem orienta o retiro

Filipa Veiga : professora autorizada de Ashtanga Yoga, com mais de 20 anos de estudo em tradições védicas. Viveu na Índia e em Bali, aprofundando práticas de Bhakti Yoga, Ayurveda, Vedanta e Tantra. Autora e mentora, conduz retiros em vários países.

Mercedes Pasos: instrutora residente no Saccharum desde 2018, com formação em yoga, meditação tântrica, mandalas e sound healing. Conduz as suas práticas com sensibilidade e foco na presença plena e na ligação à natureza.

Informações práticas

Datas: 26 a 30 de novembro de 2025 (5 dias) ou 28 a 30 de novembro (3 dias)

Valor: a partir de 780€

Local: Saccharum, Calheta, Madeira

Inclui estadia em hotel 5 estrelas, refeições e todas as práticas.

Contacto: +351 291 820 800

Mail: saccharum@savoysignature.com

Site: www.savoysignature.com/saccharum