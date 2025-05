O nome do local onde está instalado o hotel do sono no Alentejo não poderia ser mais icónico: é no Monte do Vagar, perto de Montemor-o-Novo, que as prioridades são relaxar, parar, respirar e dormir. E não é difícil. Tudo foi cuidadosamente pensado por Teresa Paiva, proprietária do hotel e uma das mais conhecidas especialistas de sono em Portugal, investigadora da Nova Medical School e da Universidade de Lisboa, com um currículo extenso dedicado ao estudo do sono. E tudo neste hotel, desde a escolha das plantas à definição do conceito do espaço, está pensado com o propósito de dormir bem. Há até um menu de almofadas, mas já lá vamos.

Além de piscina interior e exterior, banho turco, sauna e outras comodidades, o spa é, desde a abertura do hotel, no final de 2022, um dos pontos de destaque, e consegue unir a experiência científica de Teresa Paiva às práticas mais ancestrais, pelas mãos e sabedoria de Raquel Perna, a responsável pelo spa, que é também terapeuta e herbalista. Foi no Oriente que encontrou muito do conhecimento em terapias holísticas – desde a Ayurveda ao Yoga – e hoje consegue partilhar com os hóspedes outras formas de relaxamento.

Raquel Perna, terapeuta e responsável pelo spa do hotel

Durante a época baixa e até 30 de junho, o hotel lançou um conjunto de programas: "Criámos programas que combinam alojamento, alimentação saudável e terapias, para facilitar a escolha dos hóspedes e tornar o processo mais acessível durante esta época", explica Raquel Perna.

A filosofia de Teresa Paiva para um sono de qualidade assenta em três pilares fundamentais: boa alimentação, exercício físico e contacto com a natureza. Com base nestes princípios, foram criados programas com várias opções, como o Três Dias com Vagar (a partir de 349€), que inclui duas noites de alojamento com pequeno-almoço, menu de almofadas, saco de alfazema, massagem de relaxamento profundo, ritual de escalda-pés e menu wellness para duas pessoas; o Be Detox (desde 355€), com duas noites de alojamento e pequeno-almoço, menu de almofadas e saco de alfazema, massagem detox e craniana por pessoa, além de menu wellness para duas pessoas; o Família & Natureza (a partir de 472€), ideal para famílias, inclui duas noites com pequeno-almoço, massagem de relaxamento para adultos, massagem zen para crianças e piquenique para dois adultos e uma criança; e o Sleep & Nature Retreat (desde 345€), que oferece duas noites de alojamento com pequeno-almoço, menu de almofadas e saco de alfazema, Ritual do Sono, aulas de yoga e meditação, menu wellness para duas pessoas e um guia de Boas Práticas Sleep & Nature.

Em todos os programas é possível requisitar check-out tardio – mediante disponibilidade – e todos incluem o acesso a bicicletas, ginásio, piscinas e spa, um ponto obrigatório para quem faz check-in neste hotel.

A carta de massagens: da craniana ao escalda-pés

Do menu de massagens, destacamos a Deep Relax (70€, 50 min. ou 100€, 85 min.), a “massagem mais vendida, com manobras terapêuticas e relaxantes” e a Detox (70€, 50 min.), que “ajuda o sistema linfático a funcionar melhor, é uma massagem mais superficial", mas que, apesar de suave, proporciona um relaxamento profundo.

Depois, numa mistura entre o conhecimento de Teresa Paiva e de Raquel Perna, a Massagem Craniana (35€, 20 min.)junta “técnicas indianas e terapia sacro-craniana, para ativar o sistema nervoso”, através de massagem na cabeça, face e ombros.

Ritual do Sono: mais do que um conjunto de massagens, um guia para aprender a relaxar

O Ritual do Sono – incluído no Sleep & Nature Retreat ou no menu do spa (120€, 85 min.) – pretende transmitir “técnicas práticas para melhorar o sono, como escalda-pés, mindfulness e técnicas de respiração para ensinar a pessoa a parar antes de dormir”, explica Raquel Perna. Afinal, saber relaxar não é tão simples como parece, ou esquecemo-nos disso no meio das rotinas do dia a dia. O objetivo é ensinar a parar, refletir e dormir melhor e promover uma verdadeira higiene do sono, com técnicas que o hóspede pode aplicar em casa.

O ritual começa com um escalda-pés em alguidares de barro com sal de Epsom e lavanda, “uma prática ancestral de paragem e purificação”, explica a terapeuta. Segue-se a aprendizagem de exercícios de mindfulness, autoanálise e técnicas de respiração, que ajudam a acalmar a mente e preparar o corpo para o sono.

O objetivo é que o hóspede reconheça padrões, se desligue do ciclo mental repetitivo e aprenda a “lavar-se por dentro”, como descreve Raquel, usando uma metáfora para o desligar da agitação mental. “Não é a mente que nos controla. Somos nós que controlamos a nossa mente", enfatiza. Depois, segue-se uma massagem de relaxamento profundo e é entregue um Guia de Boas Práticas, com receitas, técnicas de respiração, posturas de yoga e sugestões de rotina para continuar o que foi aprendido.

Relaxamento para todos com produtos naturais

O hotel oferece ainda sessões de treino postural, meditação e yoga, yoga nidra, massagens infantis, para crianças dos 6 aos 12 anos e massagens pós-parto e pré-natal – Raquel Perna é também doula e explica que esta massagem “respeita as necessidades da grávida e é usado o óleo de laranja-doce, adaptado à gravidez”.

Aliás, os produtos usados no spa são feitos de matérias-primas locais, como azeite, lavanda, limão, camomila. A terapeuta, com uma grande paixão e conhecimento em plantas medicinais, conta: “Utilizamos matérias locais e fazemos macerações em azeite durante pelo menos um mês, para extrair as propriedades das plantas”. Apesar de não estarem ainda certificados, há planos para tal. Para já, usam os produtos da âmbar, uma marca local e alinhada também com a filosofia da responsável do spa.

Banho de Floresta num olival alentejano

A paisagem alentejana e as mais-valias da região são constantemente enaltecidas no hotel. "O Alentejo interior proporciona o ambiente perfeito para o turismo de bem-estar — silêncio, natureza, tranquilidade", conta Raquel Perna, lisboeta, que se mudou há oito anos para Montemor-o-Novo na procura desta quietude.

Não é então de estranhar que a natureza esteja também presente de uma forma mais direta no spa através de um Banho de Floresta (50€, 60 min.) . Mas de que se trata afinal? A responsável explica: “É um convite ao silêncio e à presença. Não é uma caminhada interpretativa, é uma caminhada lenta e silenciosa pela floresta, focada em despertar os sentidos e reconectar com a natureza." Faz parte do menu do spa ou pode ser experimentada gratuitamente às quartas-feiras no menu semanal de atividades.

Este spa quer mostrar um Alentejo de saúde, natureza e regeneração.

Às quartas há ainda yoga. Nos restantes dias, temos meditação à segunda-feira, yoga à terça e treino postural à quinta. A ideia é, durante a época baixa, introduzir algumas destas atividades aos hóspedes.

Caminhadas inspiradas na obra de Saramago A dez minutos de carro do hotel, fica a vila de Lavre, onde há caminhadas inspiradas do livro “Levantado do Chão” de José Saramago. Veja aqui o roteiro.

"A maior parte das pessoas nunca praticou yoga nem meditação. Muitas vêm completamente aceleradas e surpreendem-se com o efeito de parar", conta a terapeuta. "O hóspede que vem para aqui não vem para fazer turismo. Vem para comer, dormir, usufruir das terapias e ficar em retiro", conta e afirma que "este spa quer mostrar um Alentejo de saúde, natureza e regeneração."

Os pequenos pormenores que fazem a diferença: das amenities para bebés ao pão alentejano

Os novos programas de alojamento com tratamentos vêm reforçar o posicionamento do hotel como especialista em descanso e bem-estar natural. Mas mais do que isso, são os pormenores que verdadeiramente fazem a diferença. Das camas às espreguiçadeiras da piscina, das cadeiras do restaurante e do bar à marquesa do spa, em todos os espaços pensados para o repouso do corpo, há conforto é uma constante.

Os quartos têm a possibilidade de blackout total e há almofadas para todos os gostos: as que simulam a suavidade das penas mas são antialérgicas, as que promovem efeitos de massagem durante o sono, outras que refrescam e se adaptam à coluna ou mesmo almofadas de aquagel. Há ainda modelos para as pernas e para a gravidez.

O Sleep & Nature conta com 20 quartos e 13 suítes espalhadas pelo Monte do Vagar. É um hotel tranquilo, onde as famílias são bem-vindas – as crianças até aos 12 anos podem estar na piscina interior até às 17h00, o que lhes permite brincar, mas também deixar os outros hóspedes aproveitar a mesma com silêncio ao final da tarde. Pormenores pensados para todos usufruírem com qualidade: há amenities até para bebés. E o hotel é também pet friendly.

O pequeno-almoço é local, saboroso e diverso, e o pão alentejano e o mel ganham destaque. À noite, a sala do pequeno-almoço transforma-se no restaurante Monte do Vagar, onde é possível provar alguma da gastronomia regional.

Mais do que um lugar para dormir bem, este hotel convida a reaprender a descansar: a baixar o ritmo, escutar o corpo e a reestabelecer a ligação com a natureza. No Monte do Vagar, relembramo-nos de que descansar é uma necessidade e não um luxo.

