Travis Kelce decidiu seguir a tradição na hora de pedir Taylor Swift em casamento.

Numa entrevista ao programa de rádio australiano 'The Jimmy & Nath Show with Emma', Ed Kelce, o pai de Travis, revelou que o filho pediu ao pai de Taylor Swift que lhe desse a sua benção para propor a filha em casamento.

"Estava a falar com o Scott Swift e o Travis pediu-lhe permissão. Foi provavelmente há um mês. O Scott disse: 'bem, anda lá, quando é que vai tratar disso?'", afirmou Ed, de 73 anos.

Segundo Ed, Scott andava a pressionar Travis para que pedisse Taylor em casamento. "O Travis tinha planos de fazer isso no próximo fim de semana, antes de ir para o Brasil [a propósito de um jogo do Kansas City Chiefs contra os Los Angeles Chargers, que acontecerá a 5 de setembro]. Ele queria fazer uma grande produção em algum lugar, queria que fosse especial", disse ainda Ed.

"Eu disse-lhe a mesma coisa que o Scott lhe disse: 'fazer-lhe o pedido era o que tornaria tudo especial'. Não se trata do lugar. Percebem o que quero dizer? Pode ser à beira da estrada. O Scott disse: 'apenas fá-lo. Não esperes por nenhuma data especial. Quando estiveres pronto, compra um anel e faz o pedido'", completou.

Travis acabou por seguir os conselhos do pai e do futuro sogro e fez o pedido a Taylor no jardim da cantora, há duas semanas.

"Eles iam jantar fora e quando ela estava pronta ele disse: 'antes de irmos, vamos ali para o jardim beber um copo de vinho'. Acho que ela percebeu que havia alguma coisa, porque quando chegou lá olhou para as flores", destaca.

O pai do atleta realçou ainda que nunca viu o filho tão feliz. "São dois jovens que estão completamente apaixonados um pelo outro e acho que isso é incrível", considerou.

O tão esperado anúncio do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor Swift revelou ao mundo que estava noiva através de uma partilha no Instagram na qual publicou fotografias captadas no momento do pedido. "A vossa professora de Inglês e o vosso professor de Educação Física vão casar", escreveu na legenda da publicação, deixando os fãs em êxtase.

O anel de noivado foi criado por Travis Kelce juntamente com a designer Kindred Lubeck, da Artifex Fine Jewelry. Trata-se de um diamante 'Old Mine Cut' (forma antiga de lapidação de diamantes, caracterizada por um formato mais arredondado e quadrado), com lapidação brilhante e aro de ouro amarelo.

Segundo um joalheiro, esta peça tem 20 quilates e pode custar entre três a quatro milhões de euros.