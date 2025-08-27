Taylor Swift está noiva! Depois de dois anos de relação com Travis Kelce eis que a cantora foi pedida em casamento com um cenário idílico.

A novidade foi partilhada pelo casal nas redes sociais e a publicação rapidamente se tornou um sucesso.

Para além da visível felicidade dos noivos, há outro detalhe que também chama a atenção: o anel!

Os detalhes do anel de noivado

A joia foi desenhada pelo noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce, juntamente com a designer Kindred Lubeck, da Artifex Fine Jewelry.

Trata-se de um diamante 'Old Mine Cut' (forma antiga de lapidação de diamantes, caracterizada por um formato mais arredondado e quadrado), com lapidação brilhante e aro de ouro amarelo.

Segundo um joalheiro, esta peça tem 20 quilates e pode custar entre três a quatro milhões de euros.

© Instagram - Taylor Swift

E o vestido da cantora?

No momento do pedido, Taylor estava a usar uma peça da marca Ralph Lauren com riscas pretas e brancas. O vestido está à venda aqui por 331 euros. Nos pés a artista optou por umas sandálias castanhas da Louis Vuitton e um relógio Cartier Santos Demoiselle Quartz dourado com o mostrador incrustado de diamantes.

Os detalhes do pedido de casamento

Muito feliz com a novidade, o pai do jogador, Ed Kelce, revelou a um canal de notícias de Cleveland, nos Estados Unidos, alguns pormenores da preparação para o momento.

"O Travis fez o pedido de casamento há cerca de duas semanas. Ele ia adiar para esta semana, mas estava a ficar impaciente. Ia adiar para fazer algo grandioso, para fazer um grande evento especial.

E eu disse-lhe várias vezes que ele podia fazer em qualquer lado que se ia tornar especial à mesma", confessou.

Por isso mesmo, Travis resolveu preparar este momento no jardim da sua casa no estado do Missouri.

"Ele levou-a lá para fora, eles iam sair para jantar e ele disse-lhe: 'Vamos sair e beber um copo de vinho'. Eles saíram de casa e foi aí que ele pediu. Foi lindo", revelou ainda Ed Kelce.

Logo de seguida, o casal fez uma videochamada com a família a contar a novidade.

A história de amor de Taylor Swift e Travis Kelce

O casal conheceu-se em julho de 2023 depois do jogador ter assistido a um concerto de Taylor no Arrowhead Stadium (estádio da sua equipa).

Na verdade o desportista queria conhecer a cantora nesse dia para lhe entregar uma pulseira mas teve de pedir a uma pessoa da equipa da artista para lhe entregar o presente, juntamente com o seu número de telefone.

Taylor respondeu-lhe mais tarde através de uma chamada telefónica depois de o ouvir dizer no seu podcast que gostaria de a conhecer.