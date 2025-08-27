Taylor Swift está noiva! Depois de dois anos de relação com Travis Kelce eis que a cantora foi pedida em casamento com um cenário idílico.
A novidade foi partilhada pelo casal nas redes sociais e a publicação rapidamente se tornou um sucesso.
Para além da visível felicidade dos noivos, há outro detalhe que também chama a atenção: o anel!
Os detalhes do anel de noivado
A joia foi desenhada pelo noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce, juntamente com a designer Kindred Lubeck, da Artifex Fine Jewelry.
Trata-se de um diamante 'Old Mine Cut' (forma antiga de lapidação de diamantes, caracterizada por um formato mais arredondado e quadrado), com lapidação brilhante e aro de ouro amarelo.
Segundo um joalheiro, esta peça tem 20 quilates e pode custar entre três a quatro milhões de euros.
© Instagram - Taylor Swift
E o vestido da cantora?
No momento do pedido, Taylor estava a usar uma peça da marca Ralph Lauren com riscas pretas e brancas. O vestido está à venda aqui por 331 euros. Nos pés a artista optou por umas sandálias castanhas da Louis Vuitton e um relógio Cartier Santos Demoiselle Quartz dourado com o mostrador incrustado de diamantes.
Os detalhes do pedido de casamento
Muito feliz com a novidade, o pai do jogador, Ed Kelce, revelou a um canal de notícias de Cleveland, nos Estados Unidos, alguns pormenores da preparação para o momento.
"O Travis fez o pedido de casamento há cerca de duas semanas. Ele ia adiar para esta semana, mas estava a ficar impaciente. Ia adiar para fazer algo grandioso, para fazer um grande evento especial.
E eu disse-lhe várias vezes que ele podia fazer em qualquer lado que se ia tornar especial à mesma", confessou.
Por isso mesmo, Travis resolveu preparar este momento no jardim da sua casa no estado do Missouri.
"Ele levou-a lá para fora, eles iam sair para jantar e ele disse-lhe: 'Vamos sair e beber um copo de vinho'. Eles saíram de casa e foi aí que ele pediu. Foi lindo", revelou ainda Ed Kelce.
Logo de seguida, o casal fez uma videochamada com a família a contar a novidade.
A história de amor de Taylor Swift e Travis Kelce
O casal conheceu-se em julho de 2023 depois do jogador ter assistido a um concerto de Taylor no Arrowhead Stadium (estádio da sua equipa).
Na verdade o desportista queria conhecer a cantora nesse dia para lhe entregar uma pulseira mas teve de pedir a uma pessoa da equipa da artista para lhe entregar o presente, juntamente com o seu número de telefone.
Taylor respondeu-lhe mais tarde através de uma chamada telefónica depois de o ouvir dizer no seu podcast que gostaria de a conhecer.
