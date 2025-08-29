Taylor Swift e Travis Kelce fizeram a sua primeira aparição pública após terem anunciado o noivado.

Esta quinta-feira, dia 28 de agosto, a cantora e o atleta estiveram a assistir a um jogo de futebol americano entre os Cincinnati Bearcats e os Nebraska Cornhuskers no Estádio Arrowhead, Kansas City.

Kelce, a título de curiosidade, jogou nos Bearcats durante a sua passagem pela Universidade de Cincinnati.

Swift, de 35 anos, surgiu bastante animada junto ao companheiro enquanto assistia à partida nas bancadas. Ao lado do casalinho do momento estava ainda Jason Kelce, irmão de Travis.

Poderá ver as imagens deste momento na galeria.

"A vossa professora de Inglês e o vosso professor de Educação Física vão casar"

O anúncio há muito aguardado pelos 'Swifties' - alcunha criada para os fãs de Taylor Swift, surgiu no passado dia 28 de agosto. Na sua página de Instagram, a intérprete de 'Love Story' partilhou imagens do momento em que Travis Kelce, com quem começou a namorar há dois anos, a pede em casamento.

"A vossa professora de Inglês e o vosso professor de Educação Física vão casar", escreveu na legenda da partilha na rede social que bateu recordes. A publicação partilhada por Taylor Swift conseguiu um milhão de ‘reposts’ em menos de 6 horas e gerou 14 milhões de ‘likes’ só na primeira hora. Ao final do dia de ontem, a publicação já tinha 21,2 milhões de ‘likes’. Contactado pelo site CNet, um representante do Instagram confirmou que a publicação de noivado de Taylor Swift gerou 14 milhões de ‘likes’ e 452 mil ‘reposts’ em pouco mais de uma hora.

Os detalhes do anel de noivado de Taylor Swift

Como seria de esperar, o anel oferecido por Travis Kelce e Taylor Swift foi analisado por especialista, de maneira a perceber-se quanto é que valia.

A joia foi desenhada pelo noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce, juntamente com a designer Kindred Lubeck, da Artifex Fine Jewelry.

Trata-se de um diamante 'Old Mine Cut' (forma antiga de lapidação de diamantes, caracterizada por um formato mais arredondado e quadrado), com lapidação brilhante e aro de ouro amarelo. Segundo um joalheiro, esta peça tem 20 quilates e pode custar entre três a quatro milhões de euros.

Como é que nasceu o amor entre Taylor Swift e Travis Kelce?

A história de amor da intérprete de 'Cruel Summer' e do atleta do Kansas City Chiefs começou em julho de 2023, depois do jogador de futebol americano ter assistido a um concerto de Swift da Eras Tour no Arrowhead Stadium (estádio da sua equipa).

Conforme veio a revelar mais tarde, o plano do desportista era conhecer a cantora nesse mesmo dia e entregar-lhe uma pulseira que fez para ela, contudo, tal não foi possível. Em vez disso teve de pedir a uma pessoa da equipa da performer para entregar o presente, juntamente com o seu número de telefone. Entretanto, Taylor viria a responder-lhe através de uma chamada telefónica depois de o ouvir dizer no seu podcast que gostaria de a conhecer.

Os primeiros rumores de romance surgiram em setembro de 2023, depois da cantora ter sido vista a assistir a um jogo de Kelce ao lado da mãe do atleta, Donna.