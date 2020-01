Se for o único momento de quebra, o restante esforço não terá sido feito em vão. "O ideal será fazer esta refeição num dia de treino, até algumas horas depois, em que o metabolismo se encontra mais elevado, utilizando os nutrientes como substrato energético e potenciando a recuperação. No dia seguinte, aproveite para reforçar o exercício físico, sentir-se-á mais motivado e com mais energia", sugere a nutricionista.

Não aposte em jejuns prolongados

Passar mais de três ou quatro horas sem comer não é recomendado por vários motivos:

- Diminui a produção das hormonas da saciedade (como a leptina);

- Aumenta a produção de grelina, que se traduz em sensação de fome.

Além disso, quando sente fome, tem desejos por alimentos mais calóricos, "que acabamos por mastigar mal e depressa, ingerindo quantidades superiores às que, na realidade, necessitamos".

"Durante um período de jejum prolongado, o organismo utiliza as reservas de energia, não as de gordura, mas as reservas musculares. Assim, ocorre perda de peso mas à custa de massa muscular e não de massa gorda. Saltar refeições não é, portanto, a escolha certa para quem pretende uma perda de peso saudável", assevera Ana Rita Lopes.

A hidratação é fundamental

Às refeições, a água é provavelmente a melhor escolha. Saiba que:

- Um copo de vinho ou uma cerveja podem ter entre 100 a 150 calorias;

- Uma lata de refrigerante contém cerca de três colheres de sopa de açúcar (opte pelas versões light);

- Um copo de sumo pode ter as mesmas calorias de três laranjas, mas sem o benefício da fibra.

Muitas vezes a sensação de fome pode ser confundida com sede. “Beba água durante o dia, preferencialmente fora das refeições e sentirá um maior controlo do apetite ao longo do dia”.

Se não aprecia beber água pura, experimente o seguinte

- Chás ou infusões sem açúcar - bebidas isentas de calorias;

- Pode fazer as suas águas aromatizadas com frutas, canela, ervas frescas (ex. hortelã), rodelas de limão, etc.;

-Existem também disponíveis no mercado águas aromatizada e/ou gaseificadas sem adição de açúcar, com aproximadamente 5kcal por 200mL (1 copo).

Os conselhos são de Ana Rita Lopes, Nutricionista e responsável pela Unidade de Nutrição do Hospital Lusíadas Lisboa.