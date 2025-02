O hotel Saccharum, da coleção Savoy Signature, volta a encantar os amantes da gastronomia com a 9ª edição do evento Food & Wine. Reconhecido pela sua sofisticação e exclusividade na Madeira, este evento terá lugar no dia 8 de março e traz como inspiração o tema ‘1425 – A Viagem do Ouro Branco’. A edição deste ano presta homenagem à introdução da cana-de-açúcar na ilha, um marco histórico que moldou a identidade madeirense ao longo dos séculos.

Com um menu degustação de seis pratos (a partir de 75€), os convidados poderão deliciar-se com uma fusão de sabores requintados, harmonizados com vinhos criteriosamente selecionados. Esta edição conta com a parceria da J. Alberto & Filhos, que traz os vinhos da Herdade do Rocim para complementar cada prato.

O evento vai começar com um cocktail de boas-vindas, onde o chef Carlo Fernandes, do hotel Gardens, irá apresentar com uma seleção especial de canapés. Em seguida, o jantar será conduzido por um elenco de chefs: Renato Camacho (Savoy Palace), Sofia Gonçalves (Royal Savoy), Raúl Ferreira (Saccharum), Fernando Silva (NEXT), Nélio Rodrigues (Calheta Beach) e Pedro Campas, chef executivo de pastelaria da coleção de hotéis. Sob a coordenação do chef executivo Celestino Grave, o evento promete uma viagem gastronómica pelo passado, enaltecendo a cultura e tradição da Madeira. Esta abordagem reflete o compromisso do hotel com uma visão sustentável, que não se restringe apenas ao meio ambiente, mas também à preservação do património histórico e cultural da região.

Detalhes do evento Data: 8 de março de 2025

8 de março de 2025 Hora: 19:00

19:00 Local: Sala Melaço, Saccharum, Calheta

Sala Melaço, Saccharum, Calheta Preço: Desde 75€

Desde 75€ Dress Code: Casual Chic

Para tornar a noite ainda mais especial, a animação ficará a cargo do Cristina Barbosa Trio, criando uma atmosfera envolvente e sofisticada.

Para aqueles que desejam transformar esta experiência gastronómica numa escapadinha relaxante, o hotel Saccharum oferece opções de jantar com estadia, permitindo que os convidados desfrutem plenamente do evento num ambiente de luxo e conforto.