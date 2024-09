O menu desta edição, criado pelo chef João Vieira – chef executivo do restaurante Dona Maria, localizado no The Lodge Porto Hotel –, inclui uma variedade de pratos harmonizados com os vinhos selecionados.

A 20 de setembro, o alinhamento do jantar conta, nas entradas, com Queijo Rabaçal gratinado com doce de frutos vermelhos, os Enchidos Transmontanos assados, a Petinga em escabeche e o Camarão ao alho. Como prato de peixe, será servido um Robalo de Linha ao sal com migas de abóbora, couve coração de boi e feijão branco. O prato de carne inclui um Bife do Beijinho estufado em borras de vinho com cremoso de batata. Para finalizar, a sobremesa será um Pão de ló cremoso com gelado de maçã reineta assada e vinho do Porto.

A noite terá lugar na Sala dos Trinta, um espaço desenhado especialmente para momentos vínicos e gastronómicos.

A Casa Agrícola Roboredo Madeira (CARM), com mais de três séculos de história, é uma empresa familiar dedicada à produção de vinhos e azeites na Região Demarcada do Douro. A CARM cultiva 220 hectares de olival e 200 hectares de vinha no Douro Superior.

Já a Herdade da Malhadinha Nova, no coração do Alentejo, tem a sua atividade apostada na sustentabilidade. Cerca de 80% da produção dos seus vinhos é destinada ao mercado interno, sendo os restantes 20% exportados para mais de 25 países

O evento tem um custo de 75€ por pessoa, os lugares são limitados e as reservas podem ser feitas através do site do The Lodge Porto Hotel.