O nome do restaurante, situado na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo (Covas do Douro), é uma homenagem aos patamares de vinha que, debruçados sobre o curso de água natural, ajudam a compor a geometria cénica do Douro, a região regulamentada e demarcada mais antiga do mundo. Desde 2018 aos comandos do chef André Carvalho, a cozinha trabalhada no Terraçu’s reflete a identidade da terra. "O Terraçu’s é o único restaurante no Douro com o selo do movimento internacional slow food que, no final dos anos 1980, surge como contraponto à fast food e à aceleração da vida moderna", informa a equipa da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo.

Ao almoço é possível escolher uma de duas propostas gastronómicas: um menu de três momentos, por 58€ (amuse-bouche, entrada, prato principal e sobremesa) e outro de quatro, por 74€ (amuse-bouche, duas entradas, um prato principal e uma sobremesa). Ao jantar a degustação é de quatro momentos, orçando o menu os 74€ (duas entradas, um prato principal e uma sobremesa), sendo que também existem opções à la carte.

Nas entradas constam opções como Gaspacho de couve roxa e gelado de mostarda e manjericão, Terrine de cenoura, espuma de queijo da Serra e crocante de especiarias ou Trufa fumada e laranja da Quinta Nova.

Saborear a cozinha duriense ao ritmo da slow food créditos: Francisco Nogueira

Nos pratos principais brilham propostas como o Polvo com batata confitada e aioli de pimento, a Couve-flor confitada com alface grelhada e molho romanesco ou o Cuscus de Trás-os-Montes, os cogumelos e a trufa. Destaque ainda para o Lúcio com cremoso de alho francês e a endívia.

Nas sobremesas, ei-los: O Alperce em várias texturas e gelado de chocolate branco, O suspiro com mousse de café e framboesa, O cannelloni de figo, creme de pinhão e figo fresco e ainda A pannacotta de Vintage com gelado de ruby, sem esquecer a habitual seleção de queijos.

A harmonização do enólogo contempla ainda uma de duas hipóteses: quatro ou cinco vinhos, todos eles referências da casa. Na carta de vinhos é possível encontrar uma diversidade de opções que representam uma viagem completa ao portefólio vínico da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, do vanguardista Unoaked ao icónico Mirabilis.

A par da nova carta do Terraçu’s, destaque para menu Origens (90€ por pessoa a que acrescem 50€ com harmonização vínica), continuamente em vigor, que consiste numa narrativa da vida do chef André Carvalho distribuída por sete momentos.