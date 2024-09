Num convite à descoberta dos sentidos, “Dans Le Noir" decorre todas as quintas, sextas e sábados, a partir das 19h30. A iniciativa do Sheraton Lisboa “pretende levar os participantes a redescobrir o sabor dos alimentos e a desafiar as suas perceções sensoriais. Numa sala onde a escuridão é total, os convidados são guiados por uma equipa, permitindo uma verdadeira viagem sensorial, que se foca nos sentidos como o paladar, o olfato e o tato”, sublinha a equipa daquela unidade hoteleira.

O jantar oferece dois menus: “Viagem Sensorial”, que inclui três pratos a 55€ e o “Festa dos Sentidos”, que adiciona harmonização de vinhos, disponível por 69€.

“A experiência de jantar ao escuro soma mais de 2,5 milhões de visitantes, ao longo dos últimos 20 anos de existência, em dez países, 15 cidades e três continentes”, lemos em comunicado.

As reservas para os jantares podem fazer-se aqui.