“A audácia de casar a cozinha que junta técnica japonesa a sabores mediterrânicos com a marca de vinhos cuja origem remonta aos anos 30 do século passado — na região de Bordéus, em França — dará origem a uma noite com serviço exclusivo para este acontecimento, na sala principal do restaurante”, sublinha em comunicado a equipa do Kabuki Lisboa, restaurante com uma estrela Michelin.

Na noite de 12 de setembro vão ser servidos sete vinhos diferentes, num pairing criado por Victor Jardim, diretor do Kabuki, e Miguel Ribeiro, sommelier, tirando partido da riqueza aromática do terroir des Graves de Haut-Brion.

Guillaume-Alexandre Marx, Diretor Comercial da Château Haut-Brion, vai partilhar a história e o savoir faire da família Clarence Dillon, cuja quarta geração é representada hoje pelo Príncipe Robert de Luxemburgo. À mesa vão chegar colheitas Château Haut-Brion (Premier Cru Classé em 1855), Château La Mission Haut-Brion (Cru Classé de Graves) e Château Quintus (Saint-Émilion Grand Cru). A equipa residente do restaurante liderada pelo chef Sebastião Coutinho fará as honras da casa, com um menu desenhado em exclusivo para o momento.

Kabuki Lisboa Rua Castilho, nº 77, Lisboa Contactos: tel. 212 491 683; e-mail lisboa@grupokabuki.com

O jantar arranca às 19h30, com o valor de 540€. As reservas para os últimos lugares podem ser feitas para geral@kabukilisboa.pt