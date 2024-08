Na carta assinada pelo chef Luís Rodrigues, o conceito abrange desde sugestões saudáveis e equilibradas até hambúrgueres. O Tártaro de salmão e o Summer tempura são algumas das entradas da carta do Olive, para partilhar. Como pratos principais, destacam-se os Poke bowls de salmão ou atum, muito apetecidos durante o verão. Outras opções incluem o Novilho braseado e o Salmão grelhado.

Para terminar em grande, as sobremesas incluem Banoffee, Chocolate brownie e Pannacotta.

As bebidas, como limonadas, kombuchas, sumos e smoothies, têm um destaque especial pela sua frescura e pela intensidade de sabores naturais que oferecem.

Olive, o novo restaurante lisboeta é também amigo dos patudos créditos: Olive

Inspirado em elementos botânicos e traços vintage, a decoração do Olive é moderna e descontraída, com texturas ricas e uma palete de cores suaves, o que resulta num espaço acolhedor e convidativo.

A cozinha é aberta e integrada num espaço funcional, alinhado com o ambiente do restaurante. Um dos destaques do espaço é a presença dos azulejos de Eduardo Nery.

Com vista para o Arco da Rua Augusta. o Olive conta também com uma esplanada e disponibiliza ainda no seu interior, um balcão para uma refeição rápida.

Olive Rua Augusta, n.º 16, Lisboa Contactos: tel. 963 798 713

A carta do Olive está também disponível durante o dia para take-away, permitindo assim apreciar as suas especialidades em qualquer lugar. As refrescantes bebidas podem ainda ser adquiridas, num balcão exclusivo, localizado ao lado do Arco da Rua Augusta.

O Olive é também um espaço dog friendly.