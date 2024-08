A completar agora dois anos de existência, o restaurante, chefiado pelo chef Luís Gaspar, lançou uma nova modalidade: o Pica-Pau à Janela, onde é possível provar alguns dos seus petiscos mais emblemáticos e também novos pratos que enriquecem a carta já de si bastante diversificada.

O Pica Pau à janela vai funcionar durante o período da tarde (entre as 16h00 e as 19h00) e vai dar a possibilidade de provar alguns petiscos já conhecidos como o Pastel de Bacalhau, o famoso Queijo de Nisa, o Presunto de Porco Preto Alentejano, o Rissol de Leitão, ou o combinado de Flute de Espumante e Rissol de Leitão.

Para quem se quiser sentar e petiscar pode sempre optar pelo balcão "Petisqueiro", onde, além dos salgados, dispõe também de saladas (de polvo ou de orelha) e pratinhos de Camarão da Costa (tudo em exposição numa vitrine à nossa frente), acompanhados por um copo de vinho ou uma imperial bem gelada.

Mas se a intenção é mesmo fazer uma refeição (ao almoço ou ao jantar), pode sempre optar pela sala interior ou pelo agradável pátio coberto no exterior (especialmente agora no verão).

A carta mantém-se mais ou menos igual durante todo o ano, apenas alterando alguns pratos sazonais e os pratos do dia. Em suma, essência é sempre a mesma: comida de qualidade, autêntica e que satisfaz.

A experiência da CH Magazine no Pica-Pau

Começamos pelas entradas, onde não podemos deixar de provar os ovos mexidos com espargos e farinheira, os peixinhos da horta, uma apelativa salada de tomate com requeijão de Nisa, chouriço alentejano assado, ou um dos vários salgados da carta, sem falar no pão de mafra quente, com manteiga dos Açores e molho do Pica-Pau.

Uma das novidades da estação é a Espetada do Lombo à Madeirense, acompanhada com milho frito e bolo do caco com manteiga de alho e salsa, para duas pessoas (o preço é de 40 euros). Para quem prefere marisco, recomendamos o Arroz de Lavagante (que custa 85 euros, para duas pessoas).

Se é fã dos pratos mais tradicionais, seja verão ou inverno, não pode deixar de provar o Cozido à Portuguesa (à quinta feira), ou então, para quem prefere algo mais leve as Pataniscas de Bacalhau com Arroz de Feijão (16 euros).

A rematar, se ainda houver lugar, uma sobremesa bem docinha como é o caso da Mousse de Chocolate (com ou sem “cheirinho”), Farófias, Leite-Creme, Pastéis de Laranja, Pêra-Bêbada com Ovos Moles e Nozes caramelizadas, e Pudim Abade de Priscos.

Para acompanhar a refeição, um copo de vinho alentejano, cerveja, ou se preferir uma bebida não alcóolica, uma fresca e saborosa limonada.

O restaurante está instalado num edifício do século XIX e apresenta uma decoração confortável e acolhedora, inspirada em peças tradicionais e nas paredes também. Aqui sentimo-nos em casa e bem recebidos.

O restaurante Pica-Pau funciona de segunda a quinta-feira, das 12h00 às 16h00, e das 19h00 à meia-noite; sexta, sábado e vésperas de feriado das 12h00 à 01h00 e aos domingos e feriados das 12h00 à meia noite. Fica no número 27 da Escola Politécnica, no Príncipe Real, em Lisboa.