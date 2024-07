O menu petisqueiro à janela no Pica-Pau, entre as 16h00 e as 19h00, apresenta alguns clássicos como o Rissol de leitão (3€), o Pastel de bacalhau (3€), o Queijo de Nisa (5€), o Presunto de porco preto alentejano (8€) ou o combinado de Flute de espumante e Rissol de leitão (5€).

Já no horário alargado do restaurante, o balcão continua a dar as boas-vindas a quem chega ao Pica-Pau. Espaço privilegiado para beber um copo e picar algo rápido do menu “Petisqueiro”, desde os salgados fritos na hora, às saladinhas frescas, ao camarão da Costa ou aos queijos e enchidos, que piscam o olho numa vitrine montada no balcão.

Também na carta principal, a cozinha liderada pelo chef Luís Gaspar traz algumas novidades para este verão: Espetada do lombo à madeirense com milho frito e bolo do caco com manteiga de alho e salsa (40€/2pax) e

Pica-Pau Morada: Rua da Escola Politécnica, nº27, 1250-009 Lisboa Horário: De segunda a quinta, das 12h às 16h e das 19h às 0h00, sexta, sábado e vésperas de feriado, das 12h à 1h e domingos e feriados das 12h às 0h00. Site: restaurantepicapau.pt Telefone: +351 212 698 509 Mail: picapau@restaurantepicapau.pt

Arroz de lavagante (85€/2pax) nos principais; Pataniscas de bacalhau com arroz de feijão (16€) e Massada de garoupa e camarão (20€) nos pratos do dia, à quarta-feira e ao sábado, respetivamente; e a Copita de porco alentejano nas entradas.