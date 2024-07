Fortemente inspirado na rica tradição da nossa gastronomia, o novo menu da Tasca da Memória reforça o conceito de momentos de partilha à volta da mesa que carateriza o restaurante, homenageando as longas refeições em família e os pratos confecionados pelas nossas avós. O menu renovado viaja de norte a sul do país.

Para começar, uma variedade de entradas e petiscos tradicionais como Peixinhos da horta e pimentos assados, Pica-pau de novilho e pickles caseiros, Croquete de alheira, Camarão à guilho e torrada, e diversas pataniscas - incluindo as de bacalhau e polvo. A Salada de polvo e molho verde também é uma excelente opção para partilhar.

Além disso, os novos snacks incluem a Bifana à portuguesa (pão bolinha, bifana de porco, pickles caseiros e mostarda), o Prego à Memória (pão bolinha, lombo de novilho, bacon e queijo), e a Sandes Odete (pão bolinha, presunto e Queijo da Serra amanteigado).

O novo menu da Tasca da Memória inclui também sopas tradicionais como o Caldo verde das nossas tradições, o muito refrescante Gaspacho à alentejana ou a Sopa de peixe do Atlântico.

A renovada carta apresenta nos pratos principais de peixe opções como o Bacalhau com todos, o Arroz de camarão e bivalves para partilhar, a Garoupa e sabores de caldeirada, o Polvo à Lagareiro e nabiça, ou o Filete de polvo panado e arroz de tomate. Para os amantes de carne, destacam-se o Borrego e pão alentejano, o Cachaço de porco e pickles caseiros, o Franguinho do campo à Tasca da Memória, e o Naco de novilho e batata rústica ideal para partilhar. Há também pratos vegetarianos como as Pataniscas de legumes e arroz de grelos e o Tofu panado e arroz de tomate.

Para finalizar, as sobremesas incluem a Sericaia com compota de laranja, Farófias com crocante de amêndoa, Mousse de chocolate, Rabanada e melaço, Pera bêbada com creme de ovo e frutos secos, Tarte de maçã com sorvete de avelã, e Fruta laminada.

A Tasca da Memória está aberta ao público de domingo a quinta-feira, das 12h30 às 22h00, e sexta-feira e sábado, das 12h30 às 22h30. O serviço de bar e esplanada funciona diariamente das 10h30 às 00h00.

O restaurante tem capacidade para 46 pessoas no interior e 22 no exterior.

As reservas podem ser feitas pelo telefone 211 566 266 ou pelo e-mail reservas@tascadamemoria.pt.