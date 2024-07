Se tem por hábito frequentar o Tivoli Avenida Liberdade vai gostar de saber que, sempre que quiser, já pode aproveitar a sua pausa de almoço naquele que é um dos restaurantes mais conhecidos do grupo Olivier: o SEEN Sky Bar.

A pensar na temporada de verão, em que os dias de sol convidam a mais saídas e a mais momentos de lazer fora de casa com família e amigos, o restaurante famoso por oferecer uma vista panorâmica sobre a cidade de Lisboa resolveu criar um menu de almoço repleto de sabor, frescura e doses generosas.

Mas o que é possível encontrar na nova carta assinada pelo Chefpreneur Olivier da Costa e que incentiva a momentos de partilha todos os dias entre as 12h30 e as 15h30? Como bom tempo é, quase sempre, sinónimo de calor, o espaço fez das saladas – também disponíveis em versões individuais - a sua grande estrela de almoço sendo possível escolher entre seis opções que se adaptam a todos os gostos.

Para os amantes de queijo há a Burrata, com tomate da época, azeite de manjericão, figos e pinhões (28€) enquanto os paladares mais sofisticados encontram na salada de lagosta trufada, com espargos, maçã caramelizada, abacate, aipo, cebolinho e trufa (44€), uma boa aposta. Os fãs de clássicos podem optar pela Ceaser, com alface cogolho, frango, bacon caramelizado, anchovas, parmesão e croutons (32€) ou a Niçoise, que depois da alface cogolho, batata, anchovas, azeitona Kalamata, tomate, feijão Filet, ovo cozido e croutons, é finalizada com atum braseado e sementes de sésamo (34€).

O SEEN Club, uma sandwich à base de frango panado, bacon caramelizado, ovo glaceado, molho tártaro, queijo scarmoza, alface e tomate (35€) e o prego de atum, com pão brioche, maionese, ovo cozido, mostarda e kizami wasabi (35€) são outros dos exclusivos da hora de almoço onde a gastronomia mediterrânea e japonesa se fundem na perfeição.

Os amantes de carne e peixe também têm novidades criadas especialmente para si: o famoso pica-pau, um clássico português composto por lombo de novilho, mostarda Dijon e pão torrado (39€) e a espetada de tamboril, enriquecida com camarão, chouriço, pimentos e cebola (60€), que serve duas pessoas e pode ser saboreada com um acompanhamento à escolha.

Para complementar as novidades, este menu permite-lhe ainda provar alguns dos bestsellers do SEEN que, até agora, só estavam disponíveis ao jantar, como é o Taco SEEN, confecionado com peixe do dia marinado, guacamole, maionese japonesa, tobiko, rebentos e romã (16€) e o New Style Sashimi, composto por 8 unidades de yellowtail, jalapeño, molho ponzu, azeite trufado, salada e cebola crocante (28€). Vindo de Roma diretamente para Lisboa, temos ainda o tártaro pomodoro, feito com carne de vaca, stracciatella, trufa, (48€) e um extra de caviar se assim o desejar (56€).

Para quem não dispensa sobremesa e é adepto de sabores frutados, deve provar o SEEN Passion. Esta opção, que só está disponível ao almoço, junta uma esfera de chocolate branco recheada com gelado a diferentes texturas de maracujá e uma cobertura quente (16€). Este fruto exótico também está disponível num dos seis novos cocktails de assinatura do Sky Bar através do Maracuya, que junta maracujá, absolut, aperol spritz, lima e clara de ovo.

A Cookie à la Minute – até agora um exclusivo do SEEN Nice - é uma escolha obrigatória para todos os gulosos que se prezem. Esta cookie de praliné de avelã vem diretamente do forno para a mesa numa mini frigideira e é servida com uma bola de gelado de baunilha.

Para além das novidades gastronómicas, destaca-se ainda a nova decoração do SEEN Sky Bar. A decoradora Camilla Degli Esposti reforçou os tons de verde e laranja de forma a refletir aquele que é o espírito da estação e ainda recriar um retiro tropical no centro de Lisboa.