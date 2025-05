Os acidentes de mergulho são uma das principais causas de lesão na coluna vertebral provocando um impacto bastante significativo na qualidade de vida da vítima, que pode ficar tetraplégica ou paralisada nas pernas, e em casos mais graves, pode morrer.

Os jovens com menos de 35 anos são o principal grupo de risco.

As lesões em mergulho ocorrem geralmente quando a cabeça bate no solo ou numa rocha. Além da baixa profundidade do local (seja praia ou piscina), os acidentes de mergulhos podem estar relacionados com a adoção de comportamentos de risco e com uma postura incorreta durante a execução do mergulho.

Se presenciares um acidente e/ou suspeitares de uma lesão da coluna, deves contactar de imediato o 112 e chamar uma ambulância. Não deves mover a pessoa, uma vez que qualquer movimento numa coluna já danificada pode causar danos permanentes.

Para prevenir riscos para a sua saúde, toma em conta os seguintes conselhos

Não mergulhes numa zona que desconheces e em lugares não vigiados ou não iluminados; Mantém-te sempre na zona supervisionada; Verifica a profundidade do local e não mergulhes em águas rasas (com menos do dobro da tua altura); No mar, “não te atires de cabeça”. Entra sempre primeiro a andar; Na piscina, escolhe o local onde vais mergulhar de acordo com as indicações de profundidade do local, respeitando sempre a sinalização; Assegura-te de que não existem obstáculos no local onde vais mergulhar, como rochas ou bancos de areia; Mergulha com os braços em extensão e mãos à frente, de modo a proteger a cabeça; Evita comportamentos de risco, como mergulhar de costas ou em corrida; Não bebas bebidas alcoólicas antes de mergulhar; Nas piscinas, não mergulhes perto de outras pessoas.

Os conselhos são do médico Miguel Casimiro, neurocirurgião e membro da Sociedade Portuguesa Patologia da Coluna Vertebral (SPPCV).