Os Mercados de Natal trazem à capital um encanto especial nesta quadra festiva. No Parque Eduardo VII, o Wonderland Lisboa, aberto até 1 de janeiro, e o Rossio Christmas Market, na Praça Dom Pedro IV até 23 de dezembro, oferecem bancas de artesanato, gastronomia típica e atrações como pista de gelo, roda-gigante e comboio de Natal. Já na Praça da Figueira, o Figueira Christmas Gourmet, até 21 de dezembro, é um paraíso para os amantes de sabores natalinos. Um pouco mais longe, mas não menos encantadores, o Mercadinho de Natal do Campo Pequeno, entre 28 de novembro e 8 de dezembro, e o Grande Arraial do Lumiar, com sua Floresta Encantada e atividades gratuitas, completam o roteiro.

Dada a proximidade e a pensar em quem procura repor energias após explorar estes mercados, o Tivoli Avenida da Liberdade preparou uma programação diferente que conta com experiências que visam despertar os sentidos.

Cocktails, chocolate quente e outras gulodices no Tivoli Avenida da Liberdade

No Lobby Bar do Tivoli Avenida da Liberdade, o espírito natalício é celebrado com uma seleção exclusiva de sabores que passam pelo cocktail Berry Snow (16€) ou pelo já icónico Cocoa Wonderland, uma esfera de chocolate que derrete revelando marshmallows e chocolate em pó (7€). A eles, juntam-se o incontornável Chocolate Quente by Bettina Corallo servido com natas e grissinis de caramelo salgado (7€) e o reconfortante Vinho Quente (6€). Para acompanhar ou levar para casa, destaca-se o Tronco de Natal de Caramelo e Chocolate, uma criação da Chef Mónica Azevedo, que combina biscuit de cacau, crocante de avelã, caramelo salgado e mousse de baunilha. Este ano o Glee Boutique Café está de regresso com alguns apontamentos como o calendário do advento e uma seleção de bombons e trufas, também disponíveis para levar para casa.

Para os que aproveitam o Natal para se mimarem, o Anantara Spa transforma o coração de Lisboa num refúgio de bem-estar com ofertas exclusivas e personalizadas. O tratamento Winter Pause combina uma massagem relaxante e um tratamento facial rejuvenescedor (80 minutos, 180€), enquanto o Anantara Spa Retreat proporciona um dia completo de puro relaxamento com esfoliação, massagem profunda, tratamento facial personalizado e um almoço no Lobby Bar (140 minutos, 410€). Para surpreender quem mais gosta, estão disponíveis os elegantes Vouchers Presente e conjuntos exclusivos de edição limitada da Natura Bissé, ideais para momentos de relaxamento.

Tronco de Natal de Caramelo e Chocolate by Chef Mónica Azevedo Tronco de Natal de Caramelo e Chocolate by Chef Mónica Azevedo créditos: Divulgação

Jantar de Consoada na Cervejaria Liberdade

No dia 24 de dezembro, a Cervejaria Liberdade convida a celebrar a consoada com um jantar especial à carta. Inspirado nos sabores típicos da quadra, o menu, elaborado pelo Chef Miguel Silva, inicia com uma Canja de Bacalhau com Amêijoa e Hortelã (18€), seguida de um delicioso Peru Recheado com Foie Gras (33€) como prato principal. Para encerrar a noite, o tradicional mini Tronco de Natal (14€).

No dia 25 de dezembro e depois de um deslumbrante jantar de consoada, nada como reunir de novo a família e desfrutar de um dia de Natal repleto de atividades para todas as idades. Passear pelas ruas iluminadas da Avenida da Liberdade ou Baixa-Chiado, assistir a um dos muitos espetáculos de ballet ou teatro, entre eles, Aladino no Gelo, na AM Arena, Quebra-Nozes, no Teatro Armando Cortez, A Bela e o Monstro, no Teatro Politeama ou mesmo, rir às gargalhadas com os palhaços do Circo Mirene Cardinali, no Parque da Bela Vista até 2 de janeiro, são algumas das sugestões.

Despedida do ano na Cervejaria Liberdade e brinde a 2025 no SEEN Sky bar

Na noite de 31 de dezembro, a Cervejaria Liberdade propõe celebrar a chegada de 2025 com uma experiência gastronómica memorável. Este menu exclusivo inclui uma entrada de Carabineiro e Vieira, Robalo fresco com Trufa como prato de peixe e uma suculenta Picanha de Wagyu com Molho de Cerveja Preta, antecedidos por um refrescante e leve Sorbet de Maçã Verde e Eucalipto. A sobremesa, assinada pela Chef Mónica Azevedo, combina Champanhe, Framboesa e Pistacho, com harmonização de vinhos por Jorge Silva. O brinde à meia-noite acontece no icónico SEEN Sky Bar, no terraço do hotel, com uma vista deslumbrante sobre a cidade e os espetáculos de fogo de artifício para dar as boas-vindas ao novo ano.

Menu c/harmonização Seleção Colheita: 350€ por pessoa. Menu c/harmonização Seleção Premium: 430€ por pessoa

Menu Infantil (até aos 12 anos): 125€ por pessoa (inclui seleção de bebidas).

Passagem de ano na Cervejaria Liberdade Passagem de ano na Cervejaria Liberdade créditos: Divulgação

Passagem de ano no SEEN by Olivier

Para os que desejarem iniciar o jantar logo com muito glamour e animação, o SEEN by Olivier propõe uma proposta gastronómica singular e exclusiva. O menu inclui pratos sofisticados, como o Merengue de Queijo Creme com Maçã Verde e Beterraba, Nigiri Toro Caviar com barriga de atum, caviar e flocos de ouro, Gunkan Shiromi com lírio, gengibre confitado e raspa de lima, e o saboroso King Crab Roll com caranguejo real, aneto e jalapeño. Entre outras opções, destacam-se o Ovo Poché com Trufa, Shimeji e Parmesão e o suculento Entrecôte Simmental com Carabineiro do Algarve. Para finalizar, um irresistível Mil Folhas de Caramelo Salgado com mousse de caramelo e gelado de baunilha.

O grande destaque desta celebração no SEEN by Olivier é, sem duvida a sua Panoramic Party, um after dinner, onde será possível desfrutar de uma seleção exclusiva de cocktails e bebidas enquanto se vive uma experiência excecional com vista panorâmica sobre a cidade de Lisboa. A festa promete momentos de animação, com música ao vivo, performances e outras surpresas.

Jantar + festa com open bar Elegance | 520€ por pessoa | Festa com Open Bar Elegance | 200€ por pessoa

Jantar + festa com open bar Opulence |680€ por pessoa | Festa com Open Bar Opulence|360€ por pessoa

"Concerto de Dia de Reis" com entrada livre no Tivoli Avenida Liberdade

E como a época festiva só acaba com as tradicionais “Janeiras”, o Tivoli Avenida Liberdade apresenta, mais uma vez, o seu Concerto de Dia de Reis, apresentado pelo Coro da Universidade de Lisboa, que ocorrerá no dia 6 de janeiro, às 19h30. Com entrada livre, o evento poderá ser apreciado no conforto do lobby bar ou na mezanine, com oportunidade de desfrutar de bebidas e snacks especialmente preparados para a ocasião.

Buffet de Consoada e Natal no Tivoli Oriente

Perfeito para reunir a família e os amigos e, também ele, envolto no espírito festivo da quadra, o Tivoli Oriente convida a celebrar a Véspera e Dia de Natal com um delicioso Buffet no seu restaurante Dining Club. Em ambos os dias estará disponível uma cuidada seleção de pratos frios e quentes, acompanhados de sobremesas deliciosas, proporcionando assim uma experiência gastronómica inesquecível para toda a família, repleta de sabor e com o toque especial da magia natalícia, bem no centro do Parque das Nações.

Preço Buffet de Consoada: 75€ por pessoa | Desconto 50% de desconto dos 4-12 anos | Bebidas incluídas

Preço Buffet Almoço de Natal: 55€ por pessoa | Desconto 50% de desconto dos 4-12 anos | Bebidas incluídas

Buffet de fim-de-ano no Sky Bar Oriente

Mas a grande celebração da quadra festiva no Tivoli Oriente é, sem dúvida, a festa de Passagem de Ano no icónico Sky Bar Oriente. A noite começa com um requintado jantar buffet, com pratos frios, quentes e sobremesas deliciosas, preparados para encantar os paladares mais exigentes. Com uma decoração temática e uma vista única sobre Lisboa, o ambiente torna-se ainda mais especial à meia-noite, com o brinde ao novo ano.

Mas a festa não termina aí: a animação continua madrugada fora com um DJ ao vivo das 21h às 2h, garantindo música vibrante e energia contagiante. Para completar a experiência, a oferta do Sky Bar inclui uma ceia especial para recuperar as energias e continuar a desfrutar noite dentro.

Preço: 235€ por pessoa | Desconto 50% de desconto (4-12 anos) | Bebidas incluídas

Buffet de fim-de-ano no Tivoli Oriente

Para quem procura uma experiência mais tranquila e intimista para celebrar a Passagem de Ano na capital, o Tivoli Oriente oferece também a opção de um jantar buffet no seu Dining Club, com uma seleção variada de pratos frios, quentes e sobremesas cuidadosamente preparados para proporcionar uma refeição deliciosa. O ambiente é complementado por uma decoração especial, criando o cenário perfeito para um final de ano elegante e sereno.

Preço: 160€ por pessoa | Desconto 50% de desconto dos 4-12 anos | Bebidas incluídas