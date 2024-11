O Sofitel Lisbon Liberdade, situado no coração da Avenida da Liberdade, e o seu restaurante Matiz Lisboa começam a celebração da época natalícia com uma seleção sofisticada de menus festivos, preparados pelo Chef Daniel Schlaipfer.

Para jantares de grupo durante a época festiva, a unidade hoteleira apresenta um menu corporativo desenhado para agradar diferentes paladares. A experiência começa com entradas variadas que vão desde saladas frescas de polvo, bacalhau ou beterraba com maçã até opções sofisticadas como ceviche de atum e paté de foie gras com veado. Como pratos principais, destacam-se o clássico bacalhau com broa e espinafres, e o magret de pato salteado, ambos acompanhados de guarnições reconfortantes.

Para finalizar, o buffet de sobremesas oferece um verdadeiro banquete de doces natalícios, incluindo Bolo Rei, rabanadas e o Tronco de Natal. Bebidas, como seleção de vinhos Sofitel e café ou chá, estão incluídas, garantindo uma experiência completa.

Menu para a Ceia de Natal

Na noite de 24 de dezembro, o Sofitel Lisbon Liberdade prepara um jantar especial que celebra o espírito natalício com um toque de requinte. As entradas destacam-se pela sofisticação, com opções como o mil-folhas de foie gras com cebola roxa caramelizada e caviar de limão, ou a frescura do ceviche de polvo com limão caviar e chips de batata-doce. Como prato reconfortante, o creme de peixe da costa portuguesa, enriquecido com ravioli de lagosta e ouriço-do-mar, aquece os sentidos e prepara o paladar para os sabores principais.

Nos pratos principais, destacam-se duas opções cuidadosamente preparadas para satisfazer diferentes preferências. O menu inclui o clássico bacalhau ao molho de champanhe Pommery, acompanhado de puré de batata-doce e espargos, e o sofisticado lombo de borrego com crosta de broa e ervas, servido com puré de alcachofras e legumes grelhados.

Para terminar, uma seleção de sobremesas tradicionais, como o Tronco de Natal, o Bolo Rei e as rabanadas, celebra as doces memórias da época. Este jantar, enriquecido por animação musical, está disponível por 160€ por pessoa, com bebidas incluídas.

Brunch de Natal

O Dia de Natal no Sofitel Lisbon Liberdade é marcado por um brunch exclusivo, ideal para prolongar o espírito de convívio em família. Das 13h00 às 15h30, o menu oferece uma seleção de entradas como salmão fumado e marinado com caviar, mini pastéis de bacalhau e uma tábua de queijos artesanais com geleia de abóbora e frutas secas. Este prelúdio gastronómico celebra os sabores tradicionais com um toque sofisticado.

Nos pratos principais, os destaques incluem o filete de cherne ao molho de manteiga com limão e alecrim, ou o lombo de vaca preparado a baixa temperatura com molho de vinho tinto e batatas à padeiro. Para finalizar, uma variedade irresistível de sobremesas como a Tarte Tatin de maçã com sorvete de baunilha e o Tronco de Natal de chocolate cativa os mais exigentes. Este brunch está disponível por 85€ por pessoa, com bebidas incluídas.

Réveillon com elegância e exclusividade

Para a noite de Ano Novo, o Sofitel Lisbon Liberdade preparou um menu exclusivo, onde cada elemento representa o glamour e a festa que esta data exige.

A experiência começa com um cocktail de boas-vindas e um amuse bouche de caviar e vieira, que prepara o paladar para a sofisticação que se segue. Como entrada fria, uma combinação requintada de maçã com foie gras, trufa preta e frutos secos caramelizados, seguida de um reconfortante aveludado de marisco com lavagante, define o tom da noite.

Nos pratos principais, o menu oferece opções que homenageiam a riqueza da gastronomia portuguesa e internacional, como a cataplana de polvo com batata-doce, uma celebração dos sabores do mar, ou a delicadeza do lombo de vitela grelhado com morilles, tutano e carabineiro, um prato digno de uma ocasião especial. Para sobremesa, a Delícia de Ano Novo com coulis de absinto oferece um toque final marcante e inovador, refletindo o espírito de renovação e celebração.

A noite é acompanhada de animação musical e termina com o tradicional brinde e passas à meia-noite, simbolizando desejos para o ano que começa. Este menu está disponível por 240€ por pessoa.

Brunch de Ano Novo

Para começar o novo ano com elegância, o Sofitel Lisbon Liberdade apresenta um brunch especial, disponível das 13h00 às 15h30. Este menu é pensado para quem deseja um início de ano tranquilo, acompanhado de sabores marcantes. As entradas incluem uma tábua de queijos e charcutaria artesanal, mini bao de foie gras com maionese de alho preto e salada de aipo e maçã com nozes, refletindo a diversidade e a sofisticação do Matiz Lisboa.

Nos pratos principais, o brunch oferece opções para todos os gostos, desde o salmão com molho de tomate e chalotas, servido com arroz basmati, ao lombo de vaca com batatas assadas e molho de pimenta verde, um clássico reconfortante. Para finalizar, a seleção de sobremesas inclui iguarias como arroz-doce com yuzu, opera de chocolate com coulis de framboesa e a emblemática tarte de amêndoas do Algarve. Este brunch, disponível por 85€ por pessoa e inclui bebidas.