Entre as novidades nas entradas, destaca-se o Gaspacho de melancia com mexilhão e camarão, uma interpretação leve do clássico andaluz, e a Salada de beterraba e maçã, enriquecida com queijo feta, noz e favo de mel. Já a Burrata fresca, servida com tomate seco, tomate confit, óleo de manjericão, gel balsâmico e pinhão torrado, traz a harmonia entre cremosidade e frescura.

Nos pratos principais, juntam-se à seleção habitual duas novas: Bochecha de porco preto do Alentejo, alimentado exclusivamente a bolota e cozinhado lentamente, acompanhada de um aveludado creme de batata-doce de Aljezur, e a Massa penne com camarão, tomate seco, pinhão e parmesão, uma opção reconfortante e aromática.

Matiz Lisboa Matiz Lisboa créditos: divulgação

A carta mantém alguns dos pratos mais apreciados pelos clientes, como a Cataplana do mar – uma celebração dos sabores atlânticos – e o Bife tradicional à portuguesa, servido com espinafres, batata salteada e presunto crocante.

De origem alemã, Daniel Schlaipfer tem um percurso pautado pela paixão por ingredientes autênticos, preferencialmente de origem local, resultando numa cozinha que alia sofisticação, frescura e identidade. Para o chef, “cozinhar é um processo criativo que satisfaz não só o corpo, como a alma”.

O menu de almoço está disponível diariamente entre as 12h30 e as 18h30 e as reservas podem fazer-se através do e-mail matiz.lisboa@sofitel.com