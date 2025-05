Ao todo, vão ser quatro chefs a criar um menu a oito mãos com cada prato do jantar a ser harmonizado com vinhos selecionados da produtora da Toscana, em Itália. Para estes vinhos transalpinos, foi composto um painel de chefs, com André Cruz, chef anfitrião do evento; Diogo Rocha, vindo de Viseu onde lidera o Mesa de Lemos; Julien Montbabut, do Le Monument, no Porto; e Vítor Adão, do Plano, em Lisboa.

Em conjunto, os chefs vão criar uma sequência de momentos que, desde a entrada à sobremesa, acompanham a gama de vinhos trazida pessoalmente por Stella di Campalto, que estará presente no jantar acompanhada pela filha Beatrice, que está a dar continuidade a este projeto familiar.

Ao longo do jantar serão servidas oito colheitas distintas, cada uma acompanhada por um prato de autor criado para esta ocasião. Cada chef será responsável por dois desses momentos.

A harmonização vínica, exclusivamente de vinhos tintos, estará a cargo do sommelier Pedro Escoto, distinguido como “Escanção do Ano” pelos Prémios Mesa Marcada.

“Os vinhos de Stella di Campalto são altamente exclusivos, produzidos em pequenas quantidades e com um perfil muito singular. Vamos ter o privilégio de abrir garrafas que já não estão no mercado, assim como outras que ainda nem foram lançadas. Uma experiência absolutamente imperdível”, destaca Pedro Escoto.

As reservas para o jantar podem fazer-se pelo telefone 210 400 208 ou e-mail restaurantefeitoria@altishotels.com