O jantar no restaurante El Olivo iniciar-se-á com o prato “Divagar pelas regiões”, composto por cavala e migas de mar com espargos. Será acompanhado pelo Malvasia Fina 2023.

Seguir-se-á o “A nossa costa”, marcado por um lombo de robalo em leve caldeirada, que será servido acompanhado do vinho Viosinho 2024.

Diretamente do interior da região, será apresentado “O Minho”, um caldoso de feijão terrestre e nobre da cachena, servido com mimo braseado e um toque de laranja. Será harmonizado com o Blend 2022.

Para terminar numa nota doce, a sobremesa apresentará abóbora, gelado de queijo e neve, intitulada “A estrela”. Far-se-á acompanhar pelo Colheita 2014.

O jantar orça os 47,50€ por pessoa. As reservas podem ser efetuadas através do telefone 253 144 000.