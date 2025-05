O couvert ganha vida com pães artesanais acompanhados de manteigas aromatizadas, com especial destaque para a Manteiga de mel e alecrim ou a versão aromatizada com trufa. Entre os queijos e enchidos, produtos regionais como o Queijo Curado de Castelo Branco (7,20€) e o Presunto de Porco Preto do Alentejo (10€) oferecem uma viagem gastronómica pelo país.

A nova carta propõe uma variação de entradas para compartilhar, desde o Croquete de javali (4,50€), o Pastel de codorniz (3,50€) e os Peixinhos da horta (9€), em reinvenções de pratos clássicos. A Sopa de peixe com croutons e coentros (6€) aquece a alma.

Diretamente do Atlântico, chegam pratos como o Pregado com arroz malandrinho de lingueirão e camarão (19€), o Polvo confitado com texturas de batata-doce e pack choy (18,50€), e o Lombo de atum braseado servido com puré de alho-francês e emulsão de maçã verde (19€).

Nas carnes, a Perna de pato confitada com risotto de citrinos e jus de carne (17,50€) e o Novilho com texturas de cogumelos, espargos e cebola com jus de café (22,50€) destacam-se. Já o Tomahawk de porco é acompanhado por batatas crocantes, cebola frita e molho barbecue (17€).

A primavera também nos chega com propostas vegetarianas, com Gnocchis em molho de trufa, legumes assados e parmesão (15€), ou um Risotto de cogumelos com maçã verde e salada de shimeji (16€).

Cas’Amaro Wine Shop & Bar Rua da Estrada Nacional 9, n.º 32 Lugar da Mata, Aldeia Gavinha, Alenquer Contactos: tel. 914 209 264; e-mail info@casamaro.pt

Para adoçar o final da refeição, a nova carta oferece criações como o Brownie de caramelo com crumble, noz e gelado de framboesa (8,50€), a Trilogia de tarteletes de marmelo, limão e maçã (8€), entre outras sugestões.

Para acompanhar a nova carta, a proposta recai nos vinhos Cas’Amaro.