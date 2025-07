Há momentos que parecem conter tudo o que a vida tem de melhor — e neste verão, Fuze Tea, o novo chá gelado da Coca-Cola, quer proporcionar-nos muito mais do que uma pausa refrescante. Também nos propõe escapadinhas em Portugal. Em parceria com o Pestana Hotel Group, a marca lançou uma campanha que convida a viver experiências memoráveis de lazer.

A proposta é simples (e irresistível): até 31 de agosto, inclusive, um simples gole de Fuze Tea pode transformar-se numa estadia memorável — desde os hotéis urbanos de design arrojado Pestana CR7 até às históricas e encantadoras Pousadas de Portugal. Imagine-se a relaxar num rooftop contemporâneo em Lisboa ou a desfrutar de uma piscina infinita com vista para a marina do Funchal, ou ainda a reviver a história num castelo centenário com o charme das Pousadas. Tudo isto começa com um chá gelado.

Todos os sabores, formatos e tamanhos de Fuze Tea são elegíveis para participar nesta promoção válida em todo o território nacional, incluindo Portugal Continental, Açores e Madeira.

Fuze Tea créditos: Coca-Cola

Para participar, basta adquirir qualquer produto Fuze Tea durante o período promocional, guardar o talão de compra e aceder à aplicação da Coca-Cola, disponível para Android e iOS onde se encontra um jogo interativo com modo multijogador.

A participação permite acumular pontos que podem ser trocados por prémios na aplicação, incluindo o desejado voucher “Premium Check-In”: até duas noites em quarto standard, com pequeno-almoço incluído nas unidades hoteleiras já referidas (ou uma noite ao fim de semana ou duas noites durante a semana). Um prémio com o valor nominal de 149€.

Porquê saborear Fuze Tea?

Com uma variedade de sabores pensados para diferentes momentos e preferências, Fuze Tea está disponível em vários formatos — desde a lata prática à garrafa familiar de 1,5L. Para além dos supermercados, este chá gelado também pode ser saboreado em restaurantes, como o Chickinho, em Lisboa, o Go Chef, em Loures, ou o Zahir, este último com espaços em diferentes pontos do país.

Em comum às duas gamas Fuze Tea - Originais e Fusion - o facto de contarem com sabores naturais, dispensarem açúcar, gás, conservantes, corantes e não têm calorias adicionadas.

O verão ganhou mais sabor. O novo chá gelado funde frutas frescas e ervas selecionadas créditos: Coca-Cola

A gama Originais oferece-nos quatro sabores clássicos e familiares:

Fuze Tea Sabor Original Pêssego (há melhor fruta para associarmos à praia?), Fuze Tea Sabor Original Limão (um shot de frescura cítrica), Fuze Tea Sabor Original Limão sem açúcar e Fuze Tea Sabor Original Manga e Ananás (está garantida a viagem dos sentidos a um paraíso tropical). Todas elas são bebidas deliciosas e refrescantes, que combinam o sabor clássico do chá preto com o sabor das frutas que o acompanham.

Já a gama Fusion oferece-nos duas combinações de ingredientes surpreendentes:

Fuze Tea Fusion Pêssego (com a certeza de saborearmos o melhor dos trópicos) e Hibisco e Fuze Tea Fusion Lima e Menta (capaz de arrefecer o dia mais tórrido).