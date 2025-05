A 22 de maio, o Restaurante Açafrão do Pena D’Água Boutique Hotel & Villas, na Covilhã, acolhe um jantar a quatro mãos com dois chefs da região. Filipe Madeira, chef executivo deste espaço, une forças com o chef convidado Mateus Freire, do restaurante Intenso Lx.

Divulgação